সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রিজানের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে শিরোপা বাংলাদেশের  

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৬
ছবি: সংগৃহীত

আফ্রিকার মাটিতে একের পর এক জয়, আর শেষটা শিরোপা জয়ে। ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। রোববার (১০ আগস্ট) জিম্বাবুয়ের হারারেতে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩৩ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যুবা টাইগাররা।         

এই জয় শুধু একটি ম্যাচ নয়, বরং পুরো সফরজুড়ে বাংলাদেশের আধিপত্যের প্রতিফলন। গ্রুপ পর্বে দুইবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর পর ফাইনালেও একই প্রতিপক্ষকে হারিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করল তারা। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজও জিতেছিল লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। 

ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৬৯ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর করে বাংলাদেশ। তবে শুরুটা ছিল নড়বড়ে। ৪১ রানের ওপেনিং জুটির পর ২৪ রানের ব্যবধানে হারায় ৩ উইকেট। এরপর রিজান হোসেন ও কালাম সিদ্দিকের ১১৭ রানের জুটি বদলে দেয় ম্যাচের গতি। 

মাত্র ৫ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেন রিজান। ৯৫ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলে সাজঘরে ফিরে যান এই ব্যাটার। কালাম সিদ্দিক করেন ৬৫ রান। এছাড়া আব্দুল্লাহ ২৯ বলে ৩৮ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে বান্ডিলি মোবাথা নেন ২টি উইকেট। 

জবাবে ২৭০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো করলেও বাংলাদেশের বোলিংয়ের সামনে টিকতে পারেনি প্রোটিয়ারা। আদনান লাগাদিয়ান ৩১ বলে ৪০ রান করে কিছুটা প্রতিরোধ গড়েন। কিন্তু আল ফাহাদের হাতে বিদায় নেন। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বল হাতেও উজ্জ্বল ছিলেন রিজান। তার বোলিং তোপে নিয়মিত উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দলটি। 

শেষ দিকে নাথান্দো সনি ও মোবাথা লড়াই করলেও ৮ বল বাকী থাকতেই ২৩৬ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। বাংলাদেশের পক্ষে রিজান ৫টি ও আল ফাহাদ নেন ৩টি উইকেট। 

