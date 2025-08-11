মহাসড়কেই নবীনবরণের আয়োজন করলো রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

ঢাকা-পাবনা মহাসড়কেই অনুষ্ঠিত হয়েছে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ অনুষ্ঠান।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ বিভাগ শিক্ষার্থীদের জন্য এই অনুষ্ঠান মূলত অস্থায়ী অডিটোরিয়ামে হওয়ার কথা থাকলেও স্থায়ী ক্যাম্পাস না থাকা এবং অডিটোরিয়ামের সীমিত আসনসংখ্যার কারণে অন্যান্য বর্ষের শিক্ষার্থীরা মহাসড়কে নবীনবরণের দাবি জানায়।
সোমবার (১১ আগস্ট) শিক্ষার্থীদের এই দাবিতে শিক্ষকরা সংহতি প্রকাশ করে অস্থায়ী অ্যাকাডেমিক ভবন-৩ এর সামনে সকাল ১০টায় ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের আয়োজন করেন। এসময় নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয় এবং প্রতিটি বিভাগের চেয়ারম্যান তাদের উদ্দেশ্যে মহাসড়কেই বক্তব্য রাখেন।
শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জানান, এই ব্যতিক্রমী আয়োজনের মাধ্যমে তারা স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি) দ্রুত অনুমোদনের দাবি তুলে ধরেছেন। যা আগামী একনেক সভায় অনুমোদিত হোক- এটাই সবার প্রত্যাশা।
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর নজরুল ইসলাম বলেন, মাত্র ৬০ আসনের অডিটোরিয়ামে ২৫০ জন নতুন শিক্ষার্থীকে বসানো সম্ভব ছিল না, তাই রাস্তায় ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করতে হয়েছে।
প্রতিষ্ঠার নয় বছর পার হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫১৯ কোটি ১৫ লাখ টাকার ডিপিপি এখনো অনুমোদন পায়নি। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা সরকারের কাছে এই দাবি জানিয়ে আসছেন।
গত ২৬ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কর্মসূচি বর্জন করেও তারা এই দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। সমস্ত শর্ত পূরণের পরও কেন অনুমোদন মেলে না, তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টদের পাশাপাশি স্থানীয়দের মধ্যেও ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে।