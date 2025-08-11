সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আগুনে পুড়ে পাঁচ গরুর মৃত্যু, কৃষক বললেন ‘সব শেষ’

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৫

টাঙ্গাইলের সখীপুরে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মারা গেছে পাঁচটি গরু। এই ঘটনায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন কৃষক শাহ আলম বেগ। সোমবার (১১ আগস্ট) ভোররাতে উপজেলার আড়াইপাড়া বেগবাড়ি এলাকায় এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী কৃষক শাহ আলম বেগ বলেন, মশার উপদ্রব থেকে গরুকে রক্ষা করতে তিনি নিয়মিত মশার কয়েল জ্বালিয়ে রাখতেন। ভোররাত সাড়ে ৩টার দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে বাইরে তাকাতেই দেখতে পান গোয়ালঘরের চারপাশে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। প্রাণপণে গরুগুলোকে বাঁচাতে ছুটে যান তিনি। চিৎকারে প্রতিবেশীরা এসে প্রায় আধাঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে গোয়ালঘরের ভেতরে থাকা চারটি গরুই জীবন্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আরেকটি দগ্ধ হয়ে বাইরে চলে আসে। আরেকটি গরুর অবস্থা বেগতিক দেখে জবাই করা হয়।

শাহ আলম আরো বলেন, মারা যাওয়া চারটি গরুর মধ্যে দুটি ষাঁড় গরু, একটি গাভি ও একটি বকনা বাছুর ছিল। তিনি কৃষি ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক থেকে ২ লাখ টাকা ঋণ করেছেন। 

তিনি বলেন, আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। কীভাবে আমার সংসার চলবে, বুঝতে পারছি না। কয়েক মাসের কষ্ট আর আশা সবকিছু শেষ হয়ে গেল। অন্তত ৬-৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়ে গেছে।

স্থানীয়রা জানান, শাহ আলমের এই গরুগুলোই ছিল তার পরিবারের প্রধান অবলম্বন। হঠাৎ ঘটে যাওয়া এই অগ্নিকাণ্ডে পরিবারটি এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, মশার কয়েল থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

কালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হাবিবুর রহমান বলেন, গরুকে খাওয়ানোর জন্য গোয়ালঘরে তুলা রেখেছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, স্তূপ করে রাখা তুলার একটি বস্তা জ্বলন্ত কয়েলের ওপরে পড়ে। সেখান থেকে গোয়ালঘরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সাইদুর রহমান বলেন, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক শাহ আলমের পাশে দাঁড়িয়ে যতটুকু সহযোগিতা করা দরকার, আমরা তা চেষ্টা করব।

