আইসিসি থেকে ফের দুঃসংবাদ পেলো বাংলাদেশ

গত জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এক জয়ে ওয়ানডে র্যাংকিংয়ে এক ধাপ এগিয়েছিল বাংলাদেশ। দশম স্থান থেকে নয়ে উঠে এসেছিল টাইগাররা। এরপর আর ওয়ানডে খেলেনি বাংলাদেশ। না খেলেই ফের পিছিয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।
সোমবার (১১ আগস্ট) হালনাগাদকৃত ওয়ানডে র্যাংকিংয়ে এক ধাপ পিছিয়ে ১০ নম্বরে নেমে গেছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। অন্যদিকে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়খরা কাটানোর দিনে র্যাংকিংয়ে এক ধাপ উন্নতি করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ডিএল মেথডে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে শাই হোপের দল। ২০১৯ সালের পর এই প্রথম পাকিস্তানের বিপক্ষে জিতলো ক্যারিবীয়রা। এর মধ্য দিয়ে এক ধাপ এগিয়ে নবম স্থানে উঠে এসেছে ক্যারিবীয়রা।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরে পাকিস্তানেরও অবনমন হয়েছে এক ধাপ। তাদের পাঁচে ঠেলে শ্রীলঙ্কা উঠে গেছে চারে। র্যাংকিংয়ে শীর্ষ তিনে যথারীতি অবস্থান করছে ভারত, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া।
বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই দলের রেটিং পয়েন্ট ছিল ৭৭, তবে ভগ্নাংশের ব্যবধানে এগিয়েছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজরা। ক্যারিবিয়ানদের পয়েন্ট এখন ৭৮।
আগামী ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য র্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ। র্যাংকিংয়ের সেরা ছয় দল সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে। বাকি ছয় দল ঠিক হবে বাছাইপর্বের ভিত্তিতে। টুর্নামেন্টটি যৌথভাবে আয়োজন করার কথা রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ের।