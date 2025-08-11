সেকশন

কমিউনিটি শিল্ড ফাইনালে জোতার প্রতি শ্রদ্ধার মধ্যে অবমাননা

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৩
কমিউনিটি শিল্ড ফাইনালে গতকাল ওয়েম্বলিতে মুখোমুখি হয়েছিল লিভারপুল ও ক্রিস্টাল প্যালেস। শিরোপা নির্ধারণীর ম্যাচের নামার আগে দুই দলের খেলোয়াড় মাঠে পালন করেন নীরবতা। 

গেল মাসে সড়ক দুর্ঘনায় নিহত হওয়া লিভারপুলের প্রয়াত ফুটবলার দিয়োগো জোতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে রাখা এক মিনিটের নীরবতা ছিল কেবল একটি স্মরণ নয়, বরং ফুটবলের এক অমলিন বন্ধুত্ব আর ভালোবাসার প্রতীক। মাত্র ২৮ বছর বয়সে পারিবারিক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় হারিয়ে ফেলা এই প্রতিভাবান ফরোয়ার্ডের জন্য ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে জমা হয়েছিল হাজার হাজার মানুষের হৃদয়, যার মধ্যে ছিল দুই দল সমর্থকের সম্মান ও শ্রদ্ধা। 

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, কয়েক জন অসংযত সমর্থকের আচরণের কারণে সেই পবিত্র মুহূর্তটি কলুষিত হয়ে পড়ে। গত জুন মাসে মর্মান্তিক একটি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন লিভারপুল স্ট্রাইকার দিয়োগো জোতা (২৮) ও তার ভাই আন্দ্রে সিলভা (২৫)। তারা স্পেনের জামোরা অঞ্চলে যাত্রাকালে দুর্ঘটনার শিকার হন, যখন তারা উত্তর স্পেনে ফেরিতে চড়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন।

