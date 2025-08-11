ভারতীয় পেসার যশ দয়ালের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন এক তরুণী। পাশাপাশি এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগও উঠেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর এই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে। দুটো অভিযোগেই মামলা হয়েছে। ফলে উত্তরপ্রদেশের ঘরোয়া লিগে খেলার সুযোগ পেলেন না এই পেসার।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এক প্রতিবেদনে জানায়, চলতি বছর উত্তরপ্রদেশ টি-টোয়েন্টি লিগে গোরক্ষপুর লায়ন্সের হয়ে খেলার কথা ছিল দয়ালের। কিন্তু তাকে খেলতে নিষেধ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা। যেহেতু মামলা চলছে ও দয়ালকে গ্রেপ্তার করা হবে না, এমন কোনও নির্দেশ আদালত দেয়নি। তাই মামলার রায় না হওয়া পর্যন্ত তিনি খেলতে পারবেন না।
জুন মাসে গাজিয়াবাদে দয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এক তরুণী। তার অভিযোগ, পাঁচ বছর ধরে দয়ালের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন তিনি। এই সময়ে তার ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছেন দয়াল। তার কাছ থেকে টাকাও নিয়েছেন। তবে তরুণীর বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করেছেন দয়াল।
এরই মাঝে দয়ালের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও উঠেছে। দু’বছর আগে ক্রিকেট খেলার সূত্রেই তার সঙ্গে দয়ালের পরিচয় হয়। সে সময় তিনি নাবালিকা ছিলেন। আইপিএলের ম্যাচ খেলতে জয়পুরে গিয়েছিলেন দয়াল। সে সময় ক্রিকেট সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়ার কথা বলে তাকে একটি হোটেলে ডাকেন দয়াল। সেখানেই তাকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে এই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে।
জয়পুরের সাঙ্গান থানায় অভিযোগ করেছেন তিনি। দয়াল আবেদন করেছিলেন এই মামলায় তাকে যাতে গ্রেপ্তার না করা হয়। গত ৬ অগস্ট মামলার শুনানিতে রাজস্থান হাই কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। ২২ অগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানি।