যে কারণে রোহিত শর্মার নতুন গাড়ির নম্বর প্লেট ৩০১৫

বিলাসবহুল গাড়িতে ভর্তি ভারতের ওয়ানডে অধিনায়ক রোহিত শর্মার গ্যারাজ। সম্প্রতি ঝকঝকে কমলা রংয়ের নতুন এক ল্যাম্বরগিনি উরুস এসই যোগ করেছেন নিজের গ্যারাজে। তবে গাড়ির মডেল বা দাম নয়, আলোচনায় চলছে এর বিশেষ নম্বরপ্লেট নিয়ে।
রোহিতের গ্যারাজে ছিল নীল ল্যাম্বরগিনি উরুস। এ বছরের শুরুর দিকে সেই নীল উরুস এক ড্রিম-ইলেভেন প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে দেন ভারতের অধিনায়ক। যার নম্বরপ্লেট ছিল ‘২৬৪ ’। ‘২৬৪’ শুধু একটি সংখ্যা নয়, ২০১৪ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডেতে করা তার বিশ্বরেকর্ড ২৬৪ রানের ইনিংসের স্মৃতি।
রোহিতের নতুন কমলা রঙের এই উরুসের নম্বরপ্লেটে ৩০১৫। এবার রোহিত নম্বর বেছে নিতে গিয়ে নিজের কোনো ব্যাটিং রেকর্ড নয়, প্রাধান্য দিয়েছেন পরিবারকে। ‘৩০’ তার মেয়ে সামায়রার জন্ম তারিখ-৩০ ডিসেম্বর। ‘১৫’ ছেলে আহানের জন্মদিন-১৫ নভেম্বর। মজার ব্যাপার হলো, ৩০ আর ১৫ যোগ করলে হয় ৪৫—যেটা রোহিতের আন্তর্জাতিক জার্সি নম্বর!
প্রায় ৪ কোটি ৫৭ লাখ রুপি খরচ করে কেনা এই নতুন উরুস এসই-তে আছে আপগ্রেডেড স্টাইলিং, প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইঞ্জিন, ৮০০ হর্সপাওয়ার, ৯৫০ এনএম টর্ক—আর শূন্য থেকে ১০০ কিমি/ঘণ্টা গতি তুলতে লাগে মাত্র ৩.৪ সেকেন্ড!
ইতিমধ্যে টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে বিদায় নিয়েছেন রোহিত শর্মা। এখন শুধু ওয়ানডে খেলছেন তিনি, লক্ষ্য ২০২৭ বিশ্বকাপ। তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে গুঞ্জন, আগামী অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরের পরই ওয়ানডে দলটাকে নতুন করে গড়তে চায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই), সেটা হলে হয়তো সরে দাঁড়াতে হতে পারে রোহিত ও বিরাট কোহলিকে।