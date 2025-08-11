সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে’ একে অপরের কাছে বার্তা পাঠাচ্ছে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৮
প্রতীকী ছবি। সংগৃহীত

তৃতীয় দেশের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের বার্তা আদান-প্রদান অব্যাহত রয়েছে। তবে তেহরান ওয়াশিংটনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা পুনরায় শুরু করার বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই এ কথা জানিয়েছেন। 

তিনি এক ব্রিফিংয়ে বলেছেন, 'বিভিন্ন বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। আমরা আমাদের বার্তাগুলো হয় মার্কিন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে (ইরানে সুইস দূতাবাসে) অথবা তৃতীয় দেশগুলোর মাধ্যমে পৌঁছে দেই, যারা (মার্কিন পক্ষ থেকে) উত্তর বার্তা হস্তান্তর করে।' 

মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের মতে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির আশেপাশের পরিস্থিতি নিষ্পত্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্ভাব্য আলোচনা পুনরায় শুরু করার বিষয়ে ইরান 'এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি'।

তিনি আরও বলেন, 'আমরা এমন প্রতিবেদন নিশ্চিত করি না যে, আমেরিকার সঙ্গে নরওয়েতে পরোক্ষ আলোচনার আরেকটি দফা অনুষ্ঠিত হবে।'

২০২৫ সালে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পাঁচ দফা পারমাণবিক আলোচনা ব্যর্থ হয়। ষষ্ঠ দফা আলোচনার কয়েকদিন আগে ইসরায়েল ইরানে বিমান ও ড্রোন হামলা চালায়। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে ভারী বোমা হামলা চালায়। পরবর্তীতে আলোচনা ভেস্তে যায়।

ইত্তেফাক/এসকে

