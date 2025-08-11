‘৫৩ বছরে আইনশৃঙ্খলা ভালো ছিল, গণমাধ্যমে কখনই ইতিবাচক প্রতিবেদন হয়নি’

গত ৫৩ বছরে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গণমাধ্যমে কখনই ইতিবাচক প্রতিবেদন হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো অসুবিধা হবে না বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। আজ সোমবার কেরানীগঞ্জ উপজেলার তেঘরিয়া উচ্চবিদ্যালয়ে একটি সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আপনাদের মধ্যে যাদের বয়স ৫৩ বছরের বেশি, তারা হাত তোলেন। আপনারা কি কখনো দেখেছেন যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব ভালো ছিল, এমন কোনো রিপোর্ট হয়েছে? কেউ দেখেনি।
গণঅভ্যুত্থানের পর গত এক বছরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, পরিস্থিতি এখনো প্রত্যাশিত পর্যায়ে না পৌঁছালেও এই সময়ের মধ্যে তা উন্নত হবে বলে আশা করা যায়।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, নির্বাচনে ৮০ হাজারের বেশি সেনা সদস্য মাঠে থাকবে। পাশাপাশি নৌবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও পর্যাপ্ত সংখ্যায় মোতায়েন করা হবে।
তিনি বলেন, 'একটি সফল নির্বাচন কেবল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে হয় না, এর জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও গণমাধ্যমের আন্তরিক সহযোগিতা অপরিহার্য।'
সাংবাদিকদের ওপর হামলার বিষয়ে তিনি বলেন, অভিযুক্তদের ইতিমধ্যে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।
তিনি বলেন, 'নিরপরাধ কোনো ব্যক্তি যেন মিথ্যা মামলায় হয়রানির শিকার না হন, সেদিকে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। অর্থের লোভে কাউকে ফাঁসানোর প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন।'
সামাজিক অসহিষ্ণুতা ও অবক্ষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এখন মানুষ কোনো ঘটনা ঘটলে প্রতিরোধ না করে ভিডিও ধারণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। অন্যায় দেখলে প্রতিরোধ করার নৈতিক দায়িত্ব সবার।