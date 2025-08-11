সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে নিউজিল্যান্ড, সেপ্টেম্বরে সিদ্ধান্ত

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৮
নিউজিল্যান্ডে ফিলিস্তিনি পতাকা হাতে এক তরুণী। ছবি: সংগৃহীত

নিউজিল্যান্ড ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে এবং আগামী মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবে। সোমবার (১১ আগস্ট) দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইনস্টন পিটার্স এ কথা বলেছেন।

রাষ্ট্র পরিচালিত রেডিও নিউজিল্যান্ড জানিয়েছে, এক বিবৃতিতে পিটার্স নিশ্চিত করেছেন, তিনি আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন। সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদক্ষেপটি বিবেচনা করবে এবং সেপ্টেম্বরে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দেবেন এবং সেই সময়ে জাতিসংঘের কাছে নিউজিল্যান্ড সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করবেন।

আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, যদিও এই ঘোষণা গাজা বা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের বিষয়ে নিউজিল্যান্ডের অবস্থানকে পরিবর্তন করে না, তবুও এক মাসের সময়সীমার বিষয়টি ইঙ্গিত দেয়, ওয়েলিংটন অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে স্বীকৃতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

অস্ট্রেলিয়া আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের এই পদক্ষেপ এলো।

উইনস্টন পিটার্স উল্লেখ করেছেন, গাজার মানবিক বিপর্যয় বিশ্বব্যাপী আলোচ্যসূচিতে যথাযথভাবে অগ্রভাগে রয়েছে এবং নিউজিল্যান্ড 'এই বিষয়টিকে সাবধানে, পদ্ধতিগতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মনোযোগ দিচ্ছে।'

এদিকে, ফ্রান্স ইতোমধ্যেই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। যুক্তরাজ্য 'ইসরায়েল যদি কিছু শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়' তবে ফিলিস্তিনের স্বীকৃতিকে সমর্থন করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্য ফিলিস্তিন নিউজিল্যান্ড গাজা

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
