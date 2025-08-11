সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘আমি ফুল নেই না’, ইউএনওর ফুল নিতে অস্বীকৃতি জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪২
কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিনাত ফৌজিয়া স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে ফুল দিয়ে বরণ করতে গেলে উপদেষ্টা ফুল নিতে অস্বীকৃতি জানান। ছবি: ইত্তেফাক

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দেওয়া ফুলের তোড়া নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে কেরানীগঞ্জ গেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। সেখানে তাকে স্বাগত জানান ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান, কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিনাত ফৌজিয়া, কেরানীগঞ্জ সার্কেল অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম ও তেঘরিয়া ইউপি চেয়ারম্যান হাজি মোহাম্মদ লাট মিয়া।

এ সময় কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিনাত ফৌজিয়া স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে ফুল দিয়ে বরণ করতে গেলে উপদেষ্টা ফুল নিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, ‘আমি ফুল নেই না।’

সে সময় ইউএনও বলেন, ‘আমি এটা প্রথম দিচ্ছি, স্যার। প্রথমবার মাফ করে দেন।’ পরে সেই ফুলের তোড়া গ্রহণ করে সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের দিয়ে দেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

পরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা কেরানীগঞ্জ মডেল থানা ও ঢাকা (কেরানীগঞ্জ) কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় করাগারে যারা বন্দী রয়েছেন, তাদের খাবারের মান উন্নত করা হবে।

ইত্তেফাক/এটিএন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাগর-রুনি হত্যা মামলা: তদন্ত প্রতিবেদন জমা ১২০ বার পেছাল

কাকে ভোট দেবেন, এই প্রশ্নে সিদ্ধান্তহীনদের সংখ্যা বেড়ে ৪৮.৫০ শতাংশ

‘৫৩ বছরে আইনশৃঙ্খলা ভালো ছিল, গণমাধ্যমে কখনই ইতিবাচক প্রতিবেদন হয়নি’

নির্বাচনে তিন বাহিনীকে মোতায়েনের সুযোগ রেখে আইন সংশোধনে নির্বাচন কমিশন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পুলিশের ৭ কর্মকর্তার পদোন্নতি

‘আমি কোলাটেরাল ড্যামেজ’: বাংলাদেশে দুর্নীতির মামলা নিয়ে টিউলিপ সিদ্দিক

মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ছাড়লেন প্রধান উপদেষ্টা

পুলিশ হেফাজতে জনি হত্যা : দুই পুলিশ কর্মকর্তার যাবজ্জীবন দণ্ড বহাল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng