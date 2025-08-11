‘আমি ফুল নেই না’, ইউএনওর ফুল নিতে অস্বীকৃতি জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দেওয়া ফুলের তোড়া নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে কেরানীগঞ্জ গেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। সেখানে তাকে স্বাগত জানান ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান, কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিনাত ফৌজিয়া, কেরানীগঞ্জ সার্কেল অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম ও তেঘরিয়া ইউপি চেয়ারম্যান হাজি মোহাম্মদ লাট মিয়া।
এ সময় কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিনাত ফৌজিয়া স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে ফুল দিয়ে বরণ করতে গেলে উপদেষ্টা ফুল নিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, ‘আমি ফুল নেই না।’
সে সময় ইউএনও বলেন, ‘আমি এটা প্রথম দিচ্ছি, স্যার। প্রথমবার মাফ করে দেন।’ পরে সেই ফুলের তোড়া গ্রহণ করে সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের দিয়ে দেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
পরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা কেরানীগঞ্জ মডেল থানা ও ঢাকা (কেরানীগঞ্জ) কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় করাগারে যারা বন্দী রয়েছেন, তাদের খাবারের মান উন্নত করা হবে।