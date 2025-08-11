সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিসিবি থেকে রেকর্ড পারিশ্রমিক পাবেন হেমিং, থাকছে আর সুযোগ-সুবিধা 

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৫
ছবি: সংগৃহীত

গেল বছর চুক্তির মেয়াদ শেষ না করেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) চাকরি ছেড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান পিচ বিশেষজ্ঞ টনি হেমিং। তবে আবারও বিসিবিতে যোগ দিয়েছেন তিনি। আগামী দুই বছরের জন্য বিসিবির টার্ফ ম্যানেজমেন্ট উইংয়ের প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন এই অস্ট্রেলিয়ান।

গতকাল দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর আজ (সোমবার) মিরপুরে আসেন হেমিং। মাঠ কর্মীদের দেন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা। এরপর চলে যান মিরপুরের মূল মাঠে। সেখানে গিয়ে দেখেন উইকেটের অবস্থা।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে আলোচনায় কত টাকা বেতনে চাকরিতে ফিরলেন হেমিং। বিসিবির একটি সূত্র গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মাসে ৮ হাজার ডলারে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন হেমিং। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় দশ লাখ টাকার কাছাকাছি। যা দেশের ক্রিকেটের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত একজন কিউরেটরের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক। সে হিসেবে হেমিংয়ের বাৎসরিক বেতন দাঁড়াচ্ছে ১ কোটি ১৬ লাখ টাকার কিছু বেশি। 

এ ছাড়া অন্যান্য সব সুযোগ সুবিধাও পাচ্ছেন হেমিং। সার্বক্ষণিক গাড়ি সুবিধার সঙ্গে পাবেন গুলশান-২ এ ফার্নিশ ফ্লাট। মাসিক ৩ হাজার টাকা মোবাইল বিল। আকাশ পথে যাতায়াতের জন্য ৫ হাজার ডলার। তবে হেমিং চাকরি ছাড়তে চাইলে বিসিবিকে জানাতে হবে কমপক্ষে দুই মাস আগে। 

এদিকে টার্ফ ম্যানেজমেন্টের প্রধান হিসেবে টনি হেমিংয়ের নিয়োগ নিয়ে বিসিবি পরিচালক ইফতেখার রহমান মিঠু বলছিলেন, 'তিনি বিশ্বের সেরা কিউরেটরদের একজন। গতবার হয়তো বাংলাদেশে তার অভিজ্ঞতা ভালো ছিল না, কিন্তু এবার প্রস্তাব পেয়ে রাজি হয়েছেন।'

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বিসিবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যে কারণে রোহিত শর্মার নতুন গাড়ির নম্বর প্লেট ৩০১৫

ঘরোয়া ক্রিকেটেও নিষিদ্ধ ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত ভারতীয় ক্রিকেটার

বিসিবির গঠনতন্ত্র এবং ভোট বাণিজ্যে ‘কালো টাকা’, পরিবর্তন চান পাইলট

আইসিসি থেকে ফের দুঃসংবাদ পেলো বাংলাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কোহলি-ডি ভিলিয়ার্সের ফোন পেলেন মুদি দোকানদার, একটু পরই হাজির পুলিশ

রিজানের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে শিরোপা বাংলাদেশের  

৬ বছর পর পাকিস্তানকে হারালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ফিরে পেল আত্মবিশ্বাস

প্রেমের গুঞ্জনে পানি ঢেলে সিরাজকে রাখি পরালেন আশা ভোসলের নাতনি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng