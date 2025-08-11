বিসিবি থেকে রেকর্ড পারিশ্রমিক পাবেন হেমিং, থাকছে আর সুযোগ-সুবিধা 

গেল বছর চুক্তির মেয়াদ শেষ না করেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) চাকরি ছেড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান পিচ বিশেষজ্ঞ টনি হেমিং। তবে আবারও বিসিবিতে যোগ দিয়েছেন তিনি। আগামী দুই বছরের জন্য বিসিবির টার্ফ ম্যানেজমেন্ট উইংয়ের প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন এই অস্ট্রেলিয়ান।
গতকাল দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর আজ (সোমবার) মিরপুরে আসেন হেমিং। মাঠ কর্মীদের দেন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা। এরপর চলে যান মিরপুরের মূল মাঠে। সেখানে গিয়ে দেখেন উইকেটের অবস্থা।
তবে সবকিছু ছাপিয়ে আলোচনায় কত টাকা বেতনে চাকরিতে ফিরলেন হেমিং। বিসিবির একটি সূত্র গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মাসে ৮ হাজার ডলারে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন হেমিং। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় দশ লাখ টাকার কাছাকাছি। যা দেশের ক্রিকেটের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত একজন কিউরেটরের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক। সে হিসেবে হেমিংয়ের বাৎসরিক বেতন দাঁড়াচ্ছে ১ কোটি ১৬ লাখ টাকার কিছু বেশি।
এ ছাড়া অন্যান্য সব সুযোগ সুবিধাও পাচ্ছেন হেমিং। সার্বক্ষণিক গাড়ি সুবিধার সঙ্গে পাবেন গুলশান-২ এ ফার্নিশ ফ্লাট। মাসিক ৩ হাজার টাকা মোবাইল বিল। আকাশ পথে যাতায়াতের জন্য ৫ হাজার ডলার। তবে হেমিং চাকরি ছাড়তে চাইলে বিসিবিকে জানাতে হবে কমপক্ষে দুই মাস আগে।
এদিকে টার্ফ ম্যানেজমেন্টের প্রধান হিসেবে টনি হেমিংয়ের নিয়োগ নিয়ে বিসিবি পরিচালক ইফতেখার রহমান মিঠু বলছিলেন, 'তিনি বিশ্বের সেরা কিউরেটরদের একজন। গতবার হয়তো বাংলাদেশে তার অভিজ্ঞতা ভালো ছিল না, কিন্তু এবার প্রস্তাব পেয়ে রাজি হয়েছেন।'