সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সাগর-রুনি হত্যা মামলা: তদন্ত প্রতিবেদন জমা ১২০ বার পেছাল

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১০

সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আজও আদালতে জমা পড়েনি। এ নিয়ে মোট ১২০ বার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় পিছিয়ে গেল।

মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দিন নির্ধারিত ছিল ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে। তবে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) আজও প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমান আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পরবর্তী দিন ধার্য করেছেন।

প্রসঙ্গত, ঘটনার এক যুগ পর, ২০২৪ সালের ৪ নভেম্বর, মামলার তদন্তের দায়িত্ব র‍্যাবের কাছ থেকে পিবিআইয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সেই সময় থেকেই পিবিআই নতুন করে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে।

২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি, রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারে নিজ বাসায় নির্মমভাবে খুন হন সাংবাদিক দম্পতি সাগর ও রুনি। সাগর ছিলেন মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক এবং রুনি এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক।

এই ঘটনায় রুনির ভাই নওশের আলম বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন। শুরুতে তদন্ত করে থানার পুলিশ, পরে হস্তান্তর করা হয় ডিবি পুলিশের কাছে।

তবে তদন্তের অগ্রগতি না থাকায় হাইকোর্ট ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল ডিবিকে ব্যর্থতার দায় স্বীকারে বাধ্য করে এবং পরবর্তী তদন্তের দায়িত্ব দেয় র‍্যাবকে।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে বর্তমানে এ মামলায় মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে দুইজন জামিনে মুক্ত, বাকি ছয়জন কারাগারে রয়েছেন।

