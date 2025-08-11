সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আগামী নির্বাচন খুব সহজ হবে না: তারেক রহমান

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৪
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

আগামী নির্বাচন খুব সহজ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সোমবার (১১ আগস্ট) নওগাঁয় বিএনপির কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্যকালে এ কথা বলেন তিনি।

বিএনপি সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে চায় জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, আমরা কাউকে হেয় করতে চাই না, আমরা কাউকে ছোটও করতে চাই না। আমরা সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে চাই। আমরা সবার মতামতকে সম্মান জানাতে চাই।

তিনি বলেন, আজকে যারা সংস্কার সংস্কার করছে, তাদেরকে বলতে চাই শহীদ জিয়ার সৈনিকেরা আরও আড়াই বছর আগেই এসব সংস্কারের দাবি তুলেছে।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্য করে তারেক রহমান বলেন, বিএনপি কী কী সংস্কার করতে চায়, রাষ্ট্রকে জনগণের মতো করে গড়ে তোলার জন্য কী কী মেরামত করতে চায়, সেই বিষয়গুলোর সব আছে ৩১ দফার মধ্যে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপির এই ৩১ দফা আর সরকারের ঐকমত্য কমিশেনের বক্তব্য শুনলে দেখবেন সবগুলো বিষয় মিলে যাচ্ছে। শুধুমাত্র ২/১টা বিষয় এদিক-সেদিক হতে পারে।

তারেক রহমান বলেন, বিএনপির ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না। আগামীর নির্বাচন খুব সহজ হবে না। কারণ একটি অদৃশ্য শক্তি ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

তারেক রহমান বলেন, বিএনপির রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে। দেশের মানুষ বিএনপির উপর আস্থা রাখতে চায়। দেশের ২০ কোটি জনগণ যেভাবে চাইবে সেভাবেই দেশ পরিচালিত হবে। মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোষিত সময় অনুযায়ী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রত্যাশা বিএনপির।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

রাজনীতি তারেক রহমান

