চট্টগ্রামে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনসিপি নেতাকে শোকজ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চট্টগ্রাম মহানগর শাখার নতুন কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী নিজাম উদ্দিনকে চাঁদাবাজির অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার যুগ্ম সমন্বয়কারী (দপ্তর) আরিফ মঈনুদ্দিনের সই করা একটি চিঠিতে এ শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ মারফত আপনার একটি ভিডিও এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির নজরে এসেছে। ফলে আপনার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। এ অবস্থায় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে আপনার বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগরের প্রধান যুগ্ম সমন্বয়কারী মীর আরশাদুল হক বরাবর আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া দেড় মিনিটের এক ভিডিওতে আফতাব হোসেন রিফাত নামে একজনকে নিজাম উদ্দিনের সঙ্গে মেসেঞ্জার কলে কথা বলতে দেখা যায়, যেটি আরেকটি ফোনের মাধ্যমে ভিডিও করা হয়। শুরুতে আফতাব হোসেন বলেন, ‘যদি মীর ভাইয়েরা আন্দোলন বন্ধ না করে তখন কি করব?’ জবাবে নিজাম উদ্দিন বলেন, ‘আন্দোলন বন্ধ করাব। তোমারে দিছে, টাকা দিছে?’ এ পাশ থেকে ‘হ্যাঁ’ জবাব দেন আফতাব।
কত লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে এমন প্রশ্নে আফতাব বলেন ‘পাঁচ’। এরপর নিজাম উদ্দিনকে বলতে শোনা যায়, ‘আরও বেশি নিতা প্রেশার দিয়ে… তোমরা দেখো ওর থেকে আরও পাঁচ লাখ নিতে পারো কি না, নিতে পারলে ওদেরকে আমি এনে, রোহান, মীরদেরকে এসে কিছু দিয়ে দিলাম।’
ভিডিওটি আপলোড করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম নগর শাখার সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব রাহাদুল ইসলাম লেখেন, সাইফ পাওয়ারটেকবিরোধী আন্দোলন দমন করতে গিয়ে নিজাম উদ্দিন পাঁচ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন, এটি শুধু দুর্নীতিই নয়, এটি ছাত্র ও জনতার সঙ্গে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা।
নিজাম উদ্দিনের সঙ্গে কথা বলা আফতাব হোসেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম বন্দর কেন্দ্রিক সমন্বয়ক বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।
এর আগে গত ৫ জুলাই নিজামের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনারকে চিঠি দিয়েছিলেন রিয়াজুল জান্নাত নামের এক নারী। চিঠিতে ওই নারী উল্লেখ করেন, দুই কোটি টাকা চাঁদা না পেয়ে তার স্বামীকে মিথ্যা মামলায় পুলিশে দিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী নেতা নিজাম উদ্দিন। এরপর নিজামকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। পরে তাকে আবার সংগঠনে ফেরানো হয়।
সবশেষ গত ৯ আগস্ট এনসিপির চট্টগ্রাম মহানগরের কমিটি ঘোষণা করেন দলটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও এনসিপির মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ। ৩২ সদস্যের ওই কমিটিতে নিজামকে যুগ্ম সমন্বয়কারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়।