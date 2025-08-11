সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আইন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুপ্ত রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে: ছাত্রদল সভাপতি

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৫

আইন করে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুপ্ত রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম (রাকিব)।

সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ (এমসি কলেজ) ছাত্রদলের সম্মেলন ও কাউন্সিল শুরুর আগে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ দাবি জানান।

রাকিবুল ইসলাম বলেন, একাত্তরের মানবতাবিরোধী রাজনীতিতে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের অবস্থান নেওয়া নৈতিক দায়িত্ব। অতীতে ছাত্ররাজনীতির নানা কর্মকাণ্ডে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত থাকলেও ছাত্রদল তার পুনরাবৃত্তি না করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাবান্ধব রাজনীতি চালিয়ে যাবে।

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা এখনো গেস্টরুম-গণ রুমের ট্রমা কাটাতে পারেনি। তবে ছাত্রদল সেই রাজনীতি থেকে পরিবর্তন এনে শিক্ষার্থীবান্ধব রাজনীতিতে এগিয়ে যাবে।

ছাত্রদল সভাপতি অভিযোগ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে এখনো সক্রিয় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কর্মীরা। তারা নানাভাবে ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করছে।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

সারাদেশ রাজনীতি সিলেট ছাত্রদল ছাত্র রাজনীতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দলের কার্যক্রম ‘জুলাই বিপ্লবের পরিপন্থী’ অভিযোগ করে ফরিদপুরে এনসিপি নেতার পদত্যাগ

আগামী নির্বাচন খুব সহজ হবে না: তারেক রহমান

নেতাকর্মীদের প্রতি ছাত্রদলের জরুরি নির্দেশনা

শিগগিরই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে: তারেক রহমান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকায় বাড়ি নেই, তাই ভাড়া বাড়ি খুঁজছেন তারেক রহমান: আবদুস সালাম

‘মিডিয়া ট্রায়ালের’ শিকার হচ্ছেন এনসিপি নেতারা: তারিকুল ইসলাম

৩৬ দিনের আন্দোলনে ফ্যাসিবাদের পতন হয়নি: সালাহউদ্দিন আহমেদ

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সততার ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে: মির্জা ফখরুল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng