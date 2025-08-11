সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মঙ্গলবার রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক জামায়াতের

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২১:১১
ইত্তেফাক ফাইল ছবি

‘জুলাই জাতীয় ঘোষণাপত্র’ ও ‘জুলাই জাতীয় সনদ’-এর আইনগত স্বীকৃতি প্রদান এবং এ সনদের ভিত্তিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

সোমবার (১১ আগস্ট) জামায়াতের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে বলা হয়, এসব দাবিতে আগামীকাল মঙ্গলবার বিকাল ৫টায় রাজধানীর বিজয়নগরের পানির ট্যাংক এলাকায় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করবে দলটি।

এতে জামায়াতের কেন্দ্রীয় ও মহানগরীর নেতারা বক্তব্য রাখবেন বলেও পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয় সে লক্ষ্যে এ কর্মসূচিকে সফল করার জন্য নেতাকর্মী ও নগরবাসীর প্রতি শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছে দলটি।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

জামায়াতে ইসলামী

