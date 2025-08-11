সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৮

যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে বৈঠক করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সোমবার (১১ আগস্ট) রাজধানীর গুলশানে রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেনের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারা এবং যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দিন মোহাম্মদ।

বৈঠকে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আগামী জাতীয় নির্বাচন, গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সংস্কার এবং বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এনসিপি নেতাদের দাবি, ধারাবাহিক রাজনৈতিক সংলাপের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও জামায়াতের সঙ্গেও এরই মধ্যে বৈঠক করেছে।

এর আগে, অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার সুসান রাইলের সঙ্গেও বৈঠক করে এনসিপি প্রতিনিধি দল। ওই বৈঠকেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন এবং অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দলের কার্যক্রম ‘জুলাই বিপ্লবের পরিপন্থী’ অভিযোগ করে ফরিদপুরে এনসিপি নেতার পদত্যাগ

মঙ্গলবার রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক জামায়াতের

আইন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুপ্ত রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে: ছাত্রদল সভাপতি

অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের সাক্ষাৎ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আগামী নির্বাচন খুব সহজ হবে না: তারেক রহমান

বিএনপি-জামায়াতের জনপ্রিয়তা কমেছে, বেড়েছে এনসিপির

নির্বাচনে মিত্রদের ঐক্যবদ্ধভাবে পাশে চান তারেক রহমান

নির্বাচন ফেয়ার হবে কি না সে শঙ্কাটা এখনও কাটেনি: তাহের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng