ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে বৈঠক করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সোমবার (১১ আগস্ট) রাজধানীর গুলশানে রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেনের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারা এবং যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দিন মোহাম্মদ।
বৈঠকে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আগামী জাতীয় নির্বাচন, গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সংস্কার এবং বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এনসিপি নেতাদের দাবি, ধারাবাহিক রাজনৈতিক সংলাপের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও জামায়াতের সঙ্গেও এরই মধ্যে বৈঠক করেছে।
এর আগে, অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার সুসান রাইলের সঙ্গেও বৈঠক করে এনসিপি প্রতিনিধি দল। ওই বৈঠকেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন এবং অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়।