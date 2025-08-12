বিজিবির অভিযানে জুলাইয়ে ১৭৪ কোটি টাকার পণ্যসামগ্রী উদ্ধার

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) অভিযানে গত জুলাই মাসে দেশের সীমান্ত এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে মোট ১৭৪ কোটি ২৮ লাখ ৬৬ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান পণ্যসামগ্রী জব্দ করা হয়েছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বিজিবি।
এতে বলা হয়, জব্দ করা চোরাচালান পণ্যের মধ্যে রয়েছে ৯ কেজি ২৬৭ গ্রাম স্বর্ণ, ১৯ কেজি ৮৩৮ গ্রাম রুপা, ১৫ হাজা ৪১টি শাড়ি, ৮ হাজার ৮১১টি থ্রিপিস/শার্টপিস/চাদর/কম্বল, ২ হাজার ২৯৬টি তৈরি পোশাক, ২ হাজার ৯৪১ মিটার থান কাপড়, ২ লাখ ৮৯ হাজার ৬১টি কসমেটিক্স সামগ্রী, ১০ লাখ ৯১ হাজার ২৭২টি আতশবাজি, ৩ হাজার ৯২১ ঘনফুট কাঠ, ৩,৩৪৫ কেজি চা পাতা, ৬৮,১২৯ কেজি সুপারি, ১৬,১৩৪ কেজি সার, ১০,৮৭৫ কেজি কয়লা, ৪০,৩৭৩ কেজি সুতা/কারেন্ট জাল, ৩৪৩টি মোবাইল, ৪৬৮টি মোবাইল ব্যাটারি, ৭,৮৬১টি মোবাইল ডিসপ্লে, ৪৬ হাজার ৬৪৪টি চশমা, ৬ হাজার ২৪ কেজি বিভিন্ন প্রকার ফল, ৬০৭ লিটার ভোজ্য তেল, ৯৫১ লিটার ডিজেল, ৭ হাজার ৮৩৫ কেজি জিরা, ৫৯১ প্যাকেট বিভিন্ন প্রকার বীজ, ১৯১ ব্যাগ চিংড়ি মাছের পোনা, ১ হাজার ৯৬৩ কেজি কফি, ২ লাখ ২২ হাজার ৮৯৯ পিস চকোলেট, ৯৪৩টি গরু/মহিষ, ২টি কষ্টি পাথরের মূর্তি, ৫টি ট্রাক/কাভার্ড ভ্যান, ৭টি পিকআপ/মাহেন্দ্র, ৭টি প্রাইভেটকার/মাইক্রোবাস, ২০৬টি নৌকা, ৫৭টি সিএনজি/ইজিবাইক/রিকশা, ৫৩টি মোটরসাইকেল এবং ৪২টি বাইসাইকেল/ভ্যান।
উদ্ধার করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ১০টি দেশীয়/বিদেশি পিস্তল, ১টি রিভলভার, ১টি এসএমজি, ২টি রাইফেল, ৪টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ৫টি ম্যাগাজিন, ৭৫টি গোলাবারুদ, ৫০০ গ্রাম গান পাউডার এবং ১১টি অন্যান্য অস্ত্র গুলি।
এছাড়াও গত জুলাইয়ে বিজিবি বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে। জব্দ করা মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ৯ লাখ ৮৯ হাজার ৫৮৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৮১৬ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ আইস, ৩ কেজি ৪৫০ গ্রাম হেরোইন, ১৪০ গ্রাম কোকেন, ১০ হাজার ৬৮৭ বোতল ফেনসিডিল, ৭ হাজার ৮৭০ বোতল বিদেশি মদ, ৩৩৪ লিটার বাংলা মদ, ৯৪১ বোতল ক্যান বিয়ার, ২ হাজার ২১ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা, ৪ লাখ ৬ হাজার ৬৩৭ প্যাকেট বিড়ি ও সিগারেট, ৪৫৫ কেজি তামাক পাতা, ৮০ হাজার ৬৯৯টি নেশাজাতীয় ট্যাবলেট/ইনজেকশন, ৪ হাজার ৯৫৯ বোতল ইস্কাফ সিরাপ, ৯ হাজার ২৯৮টি এ্যানেগ্রা/সেনেগ্রা ট্যাবলেট এবং ৩৭ লাখ ৭৩ হাজার ২১২ টি বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও অন্যান্য ট্যাবলেট।
সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ইয়াবাসহ বিভিন্ন প্রকার মাদক পাচার ও অন্যান্য চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে ২১৩ জন চোরাচালানি এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ২০৪ জন বাংলাদেশি নাগরিক ও ৯ জন ভারতীয় নাগরিককে আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টাকালে ৫৪০ জন মিয়ানমারের নাগরিককে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।