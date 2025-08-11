জামায়াতের কর্মসূচির তারিখ পরিবর্তন

‘জুলাই জাতীয় ঘোষণাপত্র’ ও ‘জুলাই জাতীয় সনদ’-এর আইনগত স্বীকৃতি প্রদান এবং এ সনদের ভিত্তিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জামায়াত।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল ৫টায় রাজধানীর বিজয়নগরের পানির ট্যাংক এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করার কথা জানিয়েছিল জামায়াত।
তবে সোমবার রাতে সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জামায়াত জানায়, অনিবার্য কারণবশত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত ১২ আগস্টের বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল আগামী ১৩ আগস্ট বুধবার একই সময়ে একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।