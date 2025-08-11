সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জামায়াতের কর্মসূচির তারিখ পরিবর্তন

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪৪

‘জুলাই জাতীয় ঘোষণাপত্র’ ও ‘জুলাই জাতীয় সনদ’-এর আইনগত স্বীকৃতি প্রদান এবং এ সনদের ভিত্তিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জামায়াত।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল ৫টায় রাজধানীর বিজয়নগরের পানির ট্যাংক এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করার কথা জানিয়েছিল জামায়াত। 

তবে সোমবার রাতে সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জামায়াত জানায়, অনিবার্য কারণবশত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত  ১২ আগস্টের বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল আগামী ১৩ আগস্ট বুধবার একই সময়ে একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

রাজনীতি জামায়াতে ইসলামী

