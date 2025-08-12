সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মিলিয়ন ডলারের আংটি হাতে বাগদানের ঘোষণা রোনালদো-জর্জিনার

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ০২:২৪

বছরের পর বছর জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বাগদান সারলেন পর্তুগিজ সুপারস্টার ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও জর্জিনা রদ্রিগেজ। ভক্তদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ হলো জর্জিনার ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে—বাম হাতে ঝলমলে এমারেল্ড কাট হীরার আংটি পরে হাসিমুখে ফুটে উঠেছেন তিনি।

জুয়েলারি বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আংটির ওজন ১০-১৫ ক্যারেটের বেশি এবং মূল্য এক মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও উপরে। এর আভিজাত্য যেমন নজর কাড়ছে, তেমনই আলোচনায় এসেছে জর্জিনার ক্যাপশনও। তিনি লিখেন, “Yes I do. In this and in all my lives.”

৪০ বছর বয়সী রোনালদো আগে থেকেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিয়ের, বিশেষ করে জর্জিনার নেটফ্লিক্স ডকুসিরিজ ‘আই অ্যাম জর্জিনা’-তে। সেখানে তিনি বলেছিলেন, ‘যখন সেই সঠিক মুহূর্তটা আসবে, তখনই হবে।’ অবশেষে সেই মুহূর্ত এসে গেল, আংটির ঝলকানিতে স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিল।

যেভাবে প্রেমের শুরু এবং পরিবার
২০১৬ সালে মাদ্রিদের এক বুটিক স্টোরে সেলস অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন জর্জিনা। সেখানেই প্রথম দেখা হয় তার সঙ্গে রোনালদোর। সেখান থেকে শুরু হওয়া সম্পর্ক এখন ফুটবল বিশ্বের অন্যতম আলোচিত প্রেমকাহিনিতে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে তারা একসঙ্গে পাঁচ সন্তানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন—নিজেদের সন্তানদের পাশাপাশি রোনালদোর আগের তিন সন্তানেরও অভিভাবক জর্জিনা।

বিয়ের অপেক্ষা এখন
বাগদান প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু—কবে এবং কোথায় হবে বিয়ে? এটি কি হবে ঘনিষ্ঠদের নিয়ে ছোট পরিসরে, নাকি হবে বিশ্বজোড়া আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন—এ নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। যা-ই হোক, রোনালদো-জর্জিনার গল্পের নতুন অধ্যায় লেখা শুরু হয়ে গেছে, আর তা দেখতে মুখিয়ে আছে পুরো বিশ্ব।

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

রোনালদো ফুটবল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কমিউনিটি শিল্ড ফাইনালে জোতার প্রতি শ্রদ্ধার মধ্যে অবমাননা

লিভারপুলকে হারিয়ে ইতিহাসে প্রথম কমিউনিটি শিল্ড ক্রিস্টাল প্যালেসের

বড় জয়ে গাম্পার ট্রফি পুনরুদ্ধার করলো বার্সেলোনা

লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আবাহনী ও কিংস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাগরিকাদের ইতিহাস, প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব–২০ নারী এশিয়ান কাপে বাংলাদেশ

লিড নিয়েও দ. কোরিয়ার কাছে বড় ব্যবধানে হারলো বাংলাদেশ

লিভারপুল ছেড়ে আল-হিলালে দারউইন নুনেজ

মেসির মাঠে ফেরা নিয়ে নতুন সংবাদ দিলেন মাশ্চেরানো 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng