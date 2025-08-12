মিলিয়ন ডলারের আংটি হাতে বাগদানের ঘোষণা রোনালদো-জর্জিনার

বছরের পর বছর জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বাগদান সারলেন পর্তুগিজ সুপারস্টার ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও জর্জিনা রদ্রিগেজ। ভক্তদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ হলো জর্জিনার ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে—বাম হাতে ঝলমলে এমারেল্ড কাট হীরার আংটি পরে হাসিমুখে ফুটে উঠেছেন তিনি।
জুয়েলারি বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আংটির ওজন ১০-১৫ ক্যারেটের বেশি এবং মূল্য এক মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও উপরে। এর আভিজাত্য যেমন নজর কাড়ছে, তেমনই আলোচনায় এসেছে জর্জিনার ক্যাপশনও। তিনি লিখেন, “Yes I do. In this and in all my lives.”
৪০ বছর বয়সী রোনালদো আগে থেকেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিয়ের, বিশেষ করে জর্জিনার নেটফ্লিক্স ডকুসিরিজ ‘আই অ্যাম জর্জিনা’-তে। সেখানে তিনি বলেছিলেন, ‘যখন সেই সঠিক মুহূর্তটা আসবে, তখনই হবে।’ অবশেষে সেই মুহূর্ত এসে গেল, আংটির ঝলকানিতে স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিল।
যেভাবে প্রেমের শুরু এবং পরিবার
২০১৬ সালে মাদ্রিদের এক বুটিক স্টোরে সেলস অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন জর্জিনা। সেখানেই প্রথম দেখা হয় তার সঙ্গে রোনালদোর। সেখান থেকে শুরু হওয়া সম্পর্ক এখন ফুটবল বিশ্বের অন্যতম আলোচিত প্রেমকাহিনিতে পরিণত হয়েছে।
বর্তমানে তারা একসঙ্গে পাঁচ সন্তানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন—নিজেদের সন্তানদের পাশাপাশি রোনালদোর আগের তিন সন্তানেরও অভিভাবক জর্জিনা।
বিয়ের অপেক্ষা এখন
বাগদান প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু—কবে এবং কোথায় হবে বিয়ে? এটি কি হবে ঘনিষ্ঠদের নিয়ে ছোট পরিসরে, নাকি হবে বিশ্বজোড়া আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন—এ নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। যা-ই হোক, রোনালদো-জর্জিনার গল্পের নতুন অধ্যায় লেখা শুরু হয়ে গেছে, আর তা দেখতে মুখিয়ে আছে পুরো বিশ্ব।
View this post on Instagram