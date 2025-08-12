কক্সবাজারের টেকনাফে ছোট বোনের জামাইয়ের ছুরিকাঘাতে স্ত্রীর বড় ভাই নিহত হয়েছেন। স্ত্রী বাবার বাড়ি থেকে না ফেরার জেরে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছে নিহতের পরিবার।
সোমবার (১১ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে টেকনাফের হ্নীলা পূর্ব পানখালী নুরুল আলমের বসতঘরে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি স্থানীয় সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে।
নিহত, নুরুল আলম টেকনাফের হ্নীলা ৪ নম্বর ওয়ার্ড পূর্ব পানখালির নুরুল ইসলামের ছেলে। অভিযুক্ত মো. আব্দুল্লাহ একই ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড উলুচামারি গ্রামের আব্দুল শুক্কুরের ছেলে।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নুরুল আলমের ছোট বোন টুম্পার সঙ্গে তার স্বামী মো. আব্দুল্লাহর মধ্যে পারিবারিক ঝামেলা হয়। এর জেরে টুম্পা কয়েক দিন আগে স্বামীর বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে চলে আসে। এরপর টুম্পা স্বামীর বাড়ি ফেরেনি। টুম্পা স্বামীর বাড়িতে না ফেরার পেছনে স্ত্রীর বড় ভাই নুরুল আলমকে সন্দেহ করে আব্দুল্লাহ। একপর্যায়ে সোমাবার রাত ৮টার দিকে আবদুল্লাহ শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তার সম্বন্ধীকে (স্ত্রীর বড় ভাই) ছুরিকাঘাত করে। বিষয়টি জানাজানি হলে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে যায় আব্দুল্লাহ।
টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন বলেন, হ্নীলা পূর্ব পানখালীতে ছুরিকাঘাতে নুরুল আলম নামে এক যুবক নিহত হয়েছে। এ ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ফোর্স পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকের চেষ্টা চলছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।