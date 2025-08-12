মাদারীপুরের শিবচরে নিখোঁজের ১২ দিন পর মাটিতে পুঁতে রাখা অবস্থায় মিজান শেখ (৪৫) নামে এক ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকালে শিবচর উপজেলার মাদবেরচর ইউনিয়নের বাখরেরকান্দি এলাকা থেকে মাটিচাপা অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত মিজান শেখ শিবচরের পাঁচ্চর ইউনিয়নের বালাকান্দি এলাকার মৃত আজিজ শেখের ছেলে। এ ঘটনায় নুরুল আমিন ওরফে শামীম নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার নুরুল আমিন শামীম শরিয়তপুরের জাজিরা উপজেলার নাওডোবা ইউনিয়নের গোমস্তাকান্দি এলাকার হাসেম শেখের ছেলে। তাকে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
স্থানীয়দের বরাতে পুলিশ জানায়, গত ৩১ জুলাই সকালে ভ্যানটি নিয়ে নিজ বাড়ি থেকে বের হন মিজান শেখ। পরে আর তিনি বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে মিজানের স্ত্রী রহিমা বেগম ১ আগস্ট শিবচর থানায় একটি নিখোঁজ সাধারণ জিডি করেন। পরে থানা পুলিশ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নুরুল আমিন ওরফে শামীম নামে একজনকে কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে গ্রেপ্তার করেন। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মরদেহ মাটিচাপা অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে মাটি খুঁড়ে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
মাদারীপুরের সহকারি পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাউদ্দিন কাদের জানান, যাত্রীর ছদ্মবেশে ভ্যানে চড়েন নুরুল আমিন। পরে চালককে কুপিয়ে হত্যার পর লাশ মাটিচাপা দিয়ে ভ্যান নিয়ে পালিয়ে যান তিনি। প্রাথমিকভাবে ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন অভিযুক্ত। এই ঘটনায় বাকি জড়িতদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।