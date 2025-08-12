সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ প্লে-অফ

ঢাকায় আবাহনী, দোহায় কিংসের খেলা আজ

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩৩
ছবি: সংগৃহীত

ফুটবলে আবাহনীর ঐতিহ্য ৫০ বছরের বেশি সময়। আর ঢাকায় এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে-অফ খেলতে আসা কিরগিজ ক্লাব মুরাস ইউনাইটেডের মাত্র দুই বছর। ২০২৩ সালে মুরাস ইউনাইটেডের যাত্রা শুরু। ঘরোয়া একটা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় তারা এএফসির চ্যালেঞ্জ লিগে খেলার সুযোগ পেয়েছে। আবাহনীর বিপক্ষে মুরাস ইউনাইটেডের ম্যাচ বিকাল ৫টায়, ঢাকা স্টেডিয়ামে। যে দল জিতবে সেই দল গ্রুপ পর্বে খেলবে। হারলে এক ম্যাচেই বিদায়। 

একই সমীকরণ চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে-অফে বসুন্ধরা কিংস ও সিরিয়ান ক্লাব আল কারামাহ মুখোমুখি হবে কাতারের রাজধানী দোহায়, আজ রাত সাড়ে ১১টায়। সিরিয়ার নিরাপত্তা না থাকায় ম্যাচটি নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে কাতারের দোহায় হচ্ছে। এ খেলাটি টিভির পর্দায় দেখা যাবে।

ঢাকা স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ক্লাব ফুটবল ম্যাচ খেলতে নামছে আবাহনী, সেই ২০১৯ সালের পর। সেই ম্যাচও জিতেছিল আবাহনী। ছয় বছর পর আবার ঢাকা স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নামছে আবাহনী।

কিরগিজ ক্লাব মুরাস ইউনাইটেড নতুন দল হলেও তারা অনেক বেশি শক্তিশালী। ইউক্রেনের একাধিক ফুটবলার রয়েছেন দলে। ফ্রান্সে লিগে খেলা ফুটবলার রয়েছেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে তারা ইউরোপীয়ান স্টাইলে খেলেন। এই খেলার বিপরীতে লড়াই করা কঠিন হলেও প্রতিপক্ষ আবাহনী তাদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে দেবে না সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন আবাহনীর কোচ মারুফুল হক। রাখ-ঢাক না করে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বললেন, 'ধ্বংস করতে পারি'। পরক্ষণে মারুফ এটাও বললেন, 'ধ্বংস করতে পারলে ক্রিয়েটিভ কিছুও করতে পারি।' 

মারুফুল হকের কথায় পরিষ্কার মুরাস চাইলেই আবাহনীর ওপর দিয়ে ঝড় বইয়ে দিতে পারবে না। প্রতিপক্ষের আক্রমণ নষ্ট করে আবাহনীও আক্রমণ করবে। গোলের সুযোগ নেবে। মুরাসের খেলোয়াড়রা টেকনিক্যাল এবং ট্যাকটিক্যাল দিক থেকে আবাহনীর ফুটবলারদের চেয়ে এগিয়ে। মারুফুল হক বলেন, 'আমাদের খেলোয়াড়রা মেন্টাললি এগিয়ে থাকবে যেটা অনেক সময় প্রতিপক্ষকে নষ্ট করে দেয়। আমরা সে পথেই হাঁটছি।' 

আবাহনীর আক্রমণের সবচেয়ে বড় অস্ত্র সুলায়মান দিয়াবাতে। এক দিন আগে অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন। কোচ বললেন, 'কোনো সমস্যা নেই। আমি তাকে অনেক আগেই চিনি। কারণ সে তো ঢাকার লিগেই খেলেছে। আমার প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিয়েছি। এক দিন সময় রয়েছে হাতে, বাকিটাও বুঝিয়ে দেওয়া যাবে।' ঘরোয়া ফুটবল শুরু হওয়ার আগেই আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপ দিয়ে মাঠে নামছে আবাহনী। কোচ গত ২৬ দিনে দলটাকে প্রস্তুত করিয়েছেন, এখন খেলোয়াড়রা মাঠে প্রয়োগ করতে পারলে আবাহনী সফল।

আবাহনী সম্পর্কে ধারণা নেই মুরাস ইউনাইটেডের। ২৭ জুলাই একটা ম্যাচের ভিডিও দেখেছেন। এছাড়া বাংলাদেশের ফুটবল সম্পর্কেও জানা নেই। বিশেষ বিমানে ঢাকায় আসা মুরাস ইউনাইটেডের কোচ পুচকভ সার্গেই বললেন, 'আমাদের দলে অর্ধেক দেশি অর্ধেক বিদেশি। তারা বিদেশে থাকেন। এখানে আবাহনীর সুবিধা তারা নিজেদের মাঠে খেলবে, নিজেদের সমর্থকদের সামনে খেলবে। আবাহনী পুরোনো দল। লিগ জিতেছে, অনেক অভিজ্ঞ একটা দল। আমরা আশা করি আমরাই ম্যাচ জিতব আজ।' খেলার ৯০ মিনিট কোনো রেজাল্ট না হলে খেলা টাইব্রেকিংয়ে নিষ্পত্তি হবে।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ফুটবল বসুন্ধরা কিংস আবাহনী

