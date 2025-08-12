সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১৫ আগস্ট ঘিরে খুলনায় আওয়ামী লীগের পোস্টারিং

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৮
খুলনার খালিশপুরের বিভিন্ন এলাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পোস্টার লাগানো হয়েছে।

১৫ আগস্ট ঘিরে খুলনায় ফের সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ। শহরের অদূরে খালিশপুর থেকে শুরু করে ফুলবাড়িগেট এলাকার বিভিন্ন স্থানে পোস্টার লাগিয়েছে দলটি।

গত ৯ আগস্ট মাঝরাতের কোনো একসময় আওয়ামী লীগের খুলনা মহানগর ও জেলা শাখার পক্ষে এসব পোস্টারিং করা হয়েছে বলে জানা গেছে। পোস্টারিং করার নেপথ্যে থাকা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানায়, গত ৯ আগস্ট মাঝরাতের কোনো একসময় খালিশপুর বানৌজা তিতুমীর মেইন গেটের আনুমানিক ৩০০ মিটার পশ্চিম দিকে ২ নম্বর নেভিগেটসহ খালিশপুর থানাধীন বিভিন্ন জায়গায় সড়কের পাশে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ও দেওয়ালে আওয়ামী লীগের খুলনা মহানগর ও জেলা শাখার পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পোস্টার লাগানো হয়। পরবর্তীতে বিক্ষুব্ধ জনতা পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান, এই পোস্টারগুলো কে বা কারা লাগিয়েছে সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বিষয়টি অনুসন্ধানের পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক/এটিএন

বিষয়:

আওয়ামী লীগ খুলনা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মাদকসহ আটকের পর থানা থেকে পালিয়েছে আওয়ামী লীগ নেতার ভাই

‘জয় বাংলা’ স্লোগানে শিবচরে বিএনপির ওপর হামলা, আহত ২০

হার্টে সমস্যা, তাই আওয়ামী রাজনীতি ছাড়লেন রুহুল আমীন

ডুমুরিয়ায় বাগানে মিললো ‘নিখোঁজ যুবকের’ খণ্ডিত মরদেহ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সুন্দরবনে চলছে হরিণ শিকার

ভারতীয় সীমান্তে জনতার হাতে ধরা ঢাকার আওয়ামী লীগ নেতা

মানিকগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

যারা পিআর পদ্ধতি নিয়ে গোঁ ধরছেন, তারা সাধারণত নির্বাচন দেখে ভয় পাচ্ছেন: দুদু

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng