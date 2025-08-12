সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিশ্বকাপের আগে ছয়টি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৮
ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ছয়টি প্রীতি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা করেছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। এর মধ্যে আগামী অক্টোবরে এশিয়ার দুই দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে সেলেসাওরা।

ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘গ্লোবো স্পোর্ত’ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, অক্টোবরের ১০ তারিখ সিউলে দক্ষিণ কোরিয়া এবং ১৪ অক্টোবর টোকিওতে জাপানের বিপক্ষে মাঠে নামতে পারে ব্রাজিল। এর আগে ২০২২ বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতেও এই দুই প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছিল তারা। সিউলে কোরিয়াকে ৫-১ এবং টোকিওতে জাপানকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

অক্টোবরে ম্যাচ দুটির পর নভেম্বরে একটি আফ্রিকান দলের বিপক্ষে খেলতে চায় কার্লো আনচেলত্তির শিষ্যরা। আগামী বছরের মার্চে ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের পরিকল্পনাও রয়েছে। ম্যাচগুলোর ভেন্যু নির্ধারণ হবে বাণিজ্যিক চুক্তির ভিত্তিতে।

২০২৬ বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ১১ জুন, আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। জুনের শুরুতেও দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলার সুযোগ রাখছে ব্রাজিল, তবে এ সিদ্ধান্ত কোচিং স্টাফের ওপর নির্ভর করবে।

আগামী মাসে বাছাইপর্বের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে সেলেসাও। ৫ সেপ্টেম্বর রিও ডি জেনিরোয় চিলির বিপক্ষে নামবে তারা, আর ১০ সেপ্টেম্বর বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে। ইতিমধ্যে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা নিশ্চিত করেছে সেলেসাওরা।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বিশ্বকাপ ফুটবল ব্রাজিল ফুটবল দল ফিফা কার্লো আনচেলত্তি

