মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
দোহায় নেই কোচ, বিপাকে বসুন্ধরা কিংস 

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০৪
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে-অফে সিরিয়ার আল-কারামাহর মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংস। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাতে মাঠে নামবে দু'দল। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের মাত্র একদিন আগে প্রধান কোচের অনিশ্চয়তা ঘিরে বিপাকে পড়েছে বাংলাদেশের ক্লাবটি।

কিছু দিন আগে কিংস সভাপতি ইমরুল হাসান নিশ্চিত করেছিলেন যে ব্রাজিলিয়ান কোচ সার্জিও ফারিয়াস কিংসে যোগ দেবেন। এএফসি অভিযানের আগে কাতারে এসে দলের দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল এই ব্রাজিলিয়ান কোচের। 

কিন্তু হঠাৎ করেই সোমবার (১১ আগস্ট) ইরাকি ক্লাব দোহোক এসসি সামাজিক মাধ্যমে ফারিয়াসকে দলে ভেড়ানোর ছবি প্রকাশ করে। এতে ভক্ত ও দেশের ফুটবল অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে বিভ্রান্তি ও উদ্বেগ।

বসুন্ধরার কিংসের সঙ্গে রয়েছেন দুই সহকারী কোচ মাহাবুব হোসেন রক্সি ও সৈয়দ গোলাম জিলানি। প্রধান কোচ ছাড়াই কিংস এবার এএফসির শৃঙ্খলাজনিত ঝুঁকিতেও পড়তে পারে। কারণ প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী ডাগআউটে বসার জন্য অন্তত একজন এএফসি প্রো লাইসেন্সধারী কোচ থাকা বাধ্যতামূলক।

কিন্তু রক্সি ও জিলানির কারোরই প্রো লাইসেন্স নেই। তাই আজকের ম্যাচে কিংসের ডাগআউটে কে থাকবেন তা অনিশ্চিত।

