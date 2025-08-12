খেলা গরমে, প্রস্তুতি নেবে ঠান্ডার দেশে

গতকাল বাফুফের সদস্য এবং নারী ফুটবল কমিটির চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ বাফুফে ভবনে নিজের রুমে সংবাদমাধ্যমকে মেয়েদের উন্নতি নিয়ে কথা বলেছেন। পর পর দুইটা সাফল্যকে কীভাবে দেখছেন, সেই প্রশ্নে কিরণ বলেন, 'এখান থেকে একটা বিষয় প্রমাণ হয় আমাদের ফুটবলার তৈরির পাইপলাইন অনেক স্ট্রং। যে কারণে যে বছর সিনিয়র টিম কোয়ালিফাই করলো, একই বছর বয়সভিত্তিক টিমও কোয়ালিফাই করলো। এতে বুঝতে হবে বাংলাদেশ নারী ফুটবল সঠিক পথে আছে এবং ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করছে।'
এশিয়া কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলবে বাংলাদেশে দুটি দল। সিনিয়র দল এবং অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দল খেলবে। সিনিয়রদের খেলা হবে অস্ট্রেলিয়ায় মার্চে। আর অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলের খেলা হবে এপ্রিলে থাইল্যান্ডে। দুটি দেশেই এই সময় গরম থাকবে। আর বাফুফে দল পাঠানোর আগে প্রস্তুতি নিতে নারীদের পাঠাতে চায় জাপানে।
এক মাসের প্রশিক্ষণ নিতে যাবে বলে গতকাল জানিয়েছেন বাফুফের নারী ফুটবল কমিটির চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ। জাপানে অনুশীলন করতে পারবে, কিন্তু ম্যাচ খেলার জন্য জাপানের জাতীয় নারী দলকে পাবে না, তখন তারা ইউরোপে চলে যাবে। ইউরোপের আবহাওয়ায় অনুশীলন করবে জাপানের মেয়েরা।
জাপানে প্রথমে সিনিয়র দলের প্রস্তুতির কথা বলা হলেও গতকাল কিরণ জানিয়েছেন অনূর্ধ্ব-২০ দলও প্রস্তুতি নেবে। দুটো দলের প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে জাপানে এই সময় ঠান্ডা। ঠান্ডার দেশে প্রস্তুতি নিয়ে কীভাবে অস্ট্রেলিয়ায় গরম আবহাওয়ায় খেলবে। কিরণ জানালেন, সেটাই তারা দেখছেন। কখন জাপানে পাঠালে ভালো হয়। কোন শহরে প্রস্তুতি নিবে, সেটি নিশ্চিত হয়নি। জাপান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন নিশ্চিত করলে সেভাবে বিমানের টিকিট করবে বাফুফে।'
অস্ট্রেলিয়াগামী সিনিয়র দল নিয়ে সেপ্টেম্বরে এক্সক্লুসিভ ক্যাম্প শুরু করবে বাফুফে। কোথায় ক্যাম্প হবে সেটি নিশ্চিত হয়নি। ময়মনসিংহ রোডে একটি রিসোর্টে ক্যাম্প হওয়ার কথা উঠলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। হাতে সময় রয়েছে। সিনিয়রদের দল চূড়ান্ত পর্বে খেলতে পারলে অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়া কাপের সেরা চারে থাকতে পারলে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে।