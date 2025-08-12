গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত একটি ইজিবাইকের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত পাঁচজন।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর সড়কের মৌসুমী পাম্পের সামনে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুপুরের দিকে একটি ইজিবাইক গোবিন্দগঞ্জ অভিমুখে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে মৌসুমী পাম্পের সামনে পৌঁছালে পেছন থেকে দ্রুতগামী একটি ট্রাক ইজিবাইকটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকের দুই যাত্রী প্রাণ হারান। এছাড়া আহত হন আরও পাঁচজন।
নিহতদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।