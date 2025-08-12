সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘হোটেলের রুমে আর কোনোদিন অডিশন দিতে যাব না’

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৫
জেসমিন ভাসিন। ছবি: সংগৃহীত।

ভারতের টেলিভিশন অভিনেত্রী মুখ জেসমিন ভাসিন তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ্যে এনেছেন। বহু বছর পর অভিনেত্রী মুখ খুলেছেন এই বিষয়ে। 

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জেসমিন জানান, ঘটনাটি ঘটেছিল মুম্বাইয়ের জুহুতে।

একটি অভিনয়ের জন্য কথা বলতে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন, হোটেলের লবিতে অনেক মেয়ে অডিশনের জন্য অপেক্ষা করছে। জেসমিনও তাদের সঙ্গে বসে পড়েন।
 
জেসমিন বলেন, ‘পরিচালকের কোনোভাবেই অভিনয় পছন্দ হচ্ছিল না।

দৃশ্যটি ছিল প্রেমিক চলে যাচ্ছে, আর আমাকে তাকে আটকাতে হবে। কিন্তু হোটেলের রুম বন্ধ করে পরিচালক আমাকে অন্য কিছু করানোর চেষ্টা করছিলেন। তবে আমি কোনোভাবে সেখান থেকে পালিয়ে যাই। সেদিনই সিদ্ধান্ত নিই, আর কোনোদিন কোনো হোটেলের রুমে অডিশন দিতে যাব না।

অডিশন দিতে গিয়ে মদ্যপ পরিচালককে দেখে ঘাবড়ে যান জেসমিন।

তিনি অনুরোধ করেন, পরের দিন প্রস্তুতি নিয়ে এসে অভিনয় করে দেখানোর জন্য। কিন্তু পরিচালক রাজি হননি। বারবার অনুরোধের পরও পরিচালক জেসমিনকে বলেন, ‘আজই অভিনয় করে দেখাতে হবে।’

জেসমিন জানান, তিনি অভিনয় করেন কিন্তু পরিচালকের তা পছন্দ হয়নি।

তিনি আরো খোলামেলাভাবে অভিনয় করতে বলেন। এরমধ্যেই পরিচালক হঠাৎ ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেন এবং জেসমিনকে হুমকি দিতে থাকেন। কোনো রকমে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন অভিনেত্রী।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

ভারত অভিনেত্রী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গোপন প্রেম ও প্রেমিকের কথা স্বীকার করলেন জয়া আহসান

জামিন পেলেন অভিনেত্রী শমী কায়সার

‘আমি যে কোনও কাজ করতে প্রস্তুত, দয়া করে আমাকে ডাকুন’

‘প্রেমিকের’ সঙ্গে ভিডিও ভাইরাল, নেটিজেনদের তোপের মুখে পাকিস্তানি অভিনেত্রী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জন্মদিনে ছেলের জন্য দোয়া চাইলেন পরীমণি

১৫ কোটির ভারতীয় অ্যানিমেটেড সিনেমা ১৫ দিনে আয় করেছে ১৫৬ কোটি!

মেহজাবীন-রাজীবের প্রেমকে ‌‘সাইয়ারা’র সঙ্গে তুলনা, অভিনেত্রীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ!

ইনবক্সে অশ্লীল মেসেজ, স্ক্রিনশট ফাঁস করলেন প্রসূন আজাদ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng