মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডাকসুর একমাত্র নারী ভিপি মাহফুজা খানম মারা গেছেন

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৬
মাহফুজা খানম। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) একমাত্র নারী ভিপি মাহফুজা খানম মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। শিক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ২০২১ সালে একুশে পদক লাভ করেন। 

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মাহফুজা খানম ঢাকার ইন্দিরা রোডে স্বামী সাবেক আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদের সঙ্গে থাকতেন। ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের চেম্বার থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মৃত্যুর সময় তিনি স্বামী শফিক আহমেদসহ দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। 

মাহফুজা খানম ১৯৬৬-৬৭ ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়নের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভিপি পদে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৬৬ সালে স্নাতক ও পরের বছর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ১৯৬৮ সালে লন্ডনের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি পেলেও রাজনৈতিক কারণে তখন তাকে পাসপোর্ট দেয়নি পাকিস্তান সরকার।

দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার পরে মাহফুজা খানম মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যও ছিলেন তিনি।

মাহফুজা বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন খেলাঘর আসরের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করেছেন। 

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

মৃত্যু ডাকসু

