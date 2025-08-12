সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ধানুশের সঙ্গে প্রেম নিয়ে মুখ খুললেন ম্রুনাল

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৯
দক্ষিণী সুপারস্টার ধানুশ এবং বলিউড অভিনেত্রী ম্রুণাল ঠাকুর।

দক্ষিণী সুপারস্টার ধানুশ এবং বলিউড অভিনেত্রী ম্রুণাল ঠাকুরের প্রেম নিয়ে জোর গুঞ্জন চলছিল বিনোদন জগতে। বিভিন্ন পার্টি ও ছবির স্ক্রিনিংয়ে ধানুশ-ম্রুনালকে একসঙ্গে যাওয়ায় গুঞ্জন শুরু হয় নেটিজেনদের মাঝে।

এদিকে ধনুশের বোনদের ইনস্টাগ্রামে ফলো করছেন ম্রুনাল, সেটাও চোখ এড়ায়নি ধানুশ ভক্তদের। তাদের একসঙ্গে একটি ভাইরাল ভিডিও যেন এই জল্পনাকে আরও উসকে দেয়। অবশেষে এই সম্পর্ক নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন ম্রুনাল নিজেই।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ম্রুণাল ঠাকুর এই গুঞ্জনকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ‘ধানুশ শুধু আমার একজন ভালো বন্ধু।’

‘সন অফ সর্দার ২’-এর প্রিমিয়ারে ধনুশের উপস্থিতি নিয়ে যে জল্পনা চলছিল, সে প্রসঙ্গেও ম্রুণাল জানান, সেই অনুষ্ঠানে ধানুশ এসেছিলেন অজয় দেবগনের আমন্ত্রণে এর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এর আগে ‘তেরে ইশক মে’ ছবির পার্টিতে ধনুশের সঙ্গে মৃণালকে দেখা গিয়েছিল।

এরপরই তাদের সম্পর্কের গুঞ্জন প্রথম সামনে আসে। দীর্ঘ ১৮ বছর ঐশ্বরিয়া রজনীকান্তের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকার পর ২০২২ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। তাদের দুই ছেলে রয়েছে, লিঙ্গা এবং ভ্রমণ। যদিও বিচ্ছেদের পরেও তাদের একসঙ্গে দেখা যায়।

ইত্তেফাক/এটিএন

বিষয়:

বলিউড

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গুঞ্জন উড়িয়ে একসঙ্গে ঐশ্বরিয়া-অভিষেক

মেহজাবীন-রাজীবের প্রেমকে ‌‘সাইয়ারা’র সঙ্গে তুলনা, অভিনেত্রীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ!

‘সাইয়ারা’ দেখে আবেগাপ্লুত ববি দেওল, খুশিতে কাঁদলেন

আমির খান নিজের ভাই ফয়সালকে এক বছর ঘরে বন্দী করে রেখেছিলেন! 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সালমানের পর এবার কপিলকে ‘সোজা বুকে গুলি করার’ হুমকি, ক্ষিপ্ত বলিউড

‘কমল হাসানের পায়ের নখের যোগ্য নন শাহরুখ’, তির্যক মন্তব্য অভিনেতার

স্বামীকে ‘ছাপরি দোকানদার’ বলে কটাক্ষ, স্বরা ভাস্করের কড়া জবাব

পার্কিং নিয়ে বাকবিতণ্ডার জেরে খুন হলেন হুমা কুরেশির ভাই

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng