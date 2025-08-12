ধানুশের সঙ্গে প্রেম নিয়ে মুখ খুললেন ম্রুনাল

দক্ষিণী সুপারস্টার ধানুশ এবং বলিউড অভিনেত্রী ম্রুণাল ঠাকুরের প্রেম নিয়ে জোর গুঞ্জন চলছিল বিনোদন জগতে। বিভিন্ন পার্টি ও ছবির স্ক্রিনিংয়ে ধানুশ-ম্রুনালকে একসঙ্গে যাওয়ায় গুঞ্জন শুরু হয় নেটিজেনদের মাঝে।
এদিকে ধনুশের বোনদের ইনস্টাগ্রামে ফলো করছেন ম্রুনাল, সেটাও চোখ এড়ায়নি ধানুশ ভক্তদের। তাদের একসঙ্গে একটি ভাইরাল ভিডিও যেন এই জল্পনাকে আরও উসকে দেয়। অবশেষে এই সম্পর্ক নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন ম্রুনাল নিজেই।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ম্রুণাল ঠাকুর এই গুঞ্জনকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ‘ধানুশ শুধু আমার একজন ভালো বন্ধু।’
‘সন অফ সর্দার ২’-এর প্রিমিয়ারে ধনুশের উপস্থিতি নিয়ে যে জল্পনা চলছিল, সে প্রসঙ্গেও ম্রুণাল জানান, সেই অনুষ্ঠানে ধানুশ এসেছিলেন অজয় দেবগনের আমন্ত্রণে এর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এর আগে ‘তেরে ইশক মে’ ছবির পার্টিতে ধনুশের সঙ্গে মৃণালকে দেখা গিয়েছিল।
এরপরই তাদের সম্পর্কের গুঞ্জন প্রথম সামনে আসে। দীর্ঘ ১৮ বছর ঐশ্বরিয়া রজনীকান্তের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকার পর ২০২২ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। তাদের দুই ছেলে রয়েছে, লিঙ্গা এবং ভ্রমণ। যদিও বিচ্ছেদের পরেও তাদের একসঙ্গে দেখা যায়।