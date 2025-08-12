বিশ্বকাপে স্বেচ্ছাসেবী নেবে ফিফা, আবেদন করতে পারবেন আপনিও

চার বছর পরপর অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল বিশ্বকাপ। আগামী বছর কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো যৌথভাবে আয়োজন করবে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্টটি। আসন্ন এ আসরের জন্য স্বেচ্ছাসেবীর আবেদন আহ্বান করেছে ফিফা।
৪৮ দল নিয়ে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে প্রায় ৬৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবী নিতে পারে ফিফা। স্বেচ্ছাসেবীরা স্টেডিয়াম, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, বিমানবন্দর, হোটেলসহ ২৩টি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৬টি শহরে সহায়তা প্রদান করবেন। আগ্রহী যে কেউ এখন থেকে আবেদন করতে পারবেন।
স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, ‘স্বেচ্ছাসেবীরা ফিফা টুর্নামেন্টের হৃদয়, আত্মা ও হাসি। আমরা আশা করি আগ্রহী ব্যক্তিরা ২০২৬ সালে বিশ্বকে স্বাগত জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন।’
স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। তবে আবেদনকারীদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে এবং আয়োজক দেশে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার যোগ্য হতে হবে। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা আবশ্যক। এর পাশাপাশি মেক্সিকোর জন্য স্প্যানিশ এবং কানাডার জন্য ফরাসি ভাষার দক্ষতাকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অন্য যেকোনো অতিরিক্ত ভাষা জানা থাকলে সেটি আবেদনকারীকে এগিয়ে রাখবে।
আবেদনের সময়সীমা চলতি বছরের আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। আলাদা করে কোনো তারিখ জানায়নি ফিফা। আগামী ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত মোট আটটি শিফটে স্বেচ্ছাসেবীরা বিশ্বকাপে সেবা প্রদান করবে। স্বেচ্ছাসেবী হতে আগ্রহীরা আবেদন করতে এই লিংকে ক্লিক করুন- fifaworldcup.com/volunteers.