মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চীনে ওয়ার্ল্ড গেমসে ইতালিয়ান অ্যাথলেটের মৃত্যু

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৩
ইতালির ওরিয়েন্টিয়ারিং অ্যাথলেট ম্যাতিয়া দেবের্তোলিস। ছবি: সংগৃহীত

চীনের চেংদুতে চলমান ওয়ার্ল্ড গেমসে প্রতিযোগিতা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন ইতালির ওরিয়েন্টিয়ারিং অ্যাথলেট ম্যাতিয়া দেবের্তোলিস। আয়োজকদের দেওয়া এক যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়, দেবের্তোলিস গত ৮ আগস্ট প্রতিযোগিতার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। চার দিন পর মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করেন তিনি। ইতালিয়ান এই অ্যাথলেটের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হওয়া ওয়ার্ল্ড গেমস অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন একাধিক ডিসিপ্লিন নিয়ে আয়োজিত হয়। আয়োজক ও আন্তর্জাতিক ওরিয়েন্টিয়ারিং ফেডারেশন (আইওএফ) জানিয়েছে, 'চীনের শীর্ষস্থানীয় একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে দ্রুত এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা দেওয়ার পরও তিনি বেঁচে ফিরতে পারেননি।'

আয়োজক ও আইওএফ এক বিবৃতিতে জানায়, 'এই ট্র্যাজেডিতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত এবং অ্যাথলেটের পরিবার, বন্ধু ও পুরো ওরিয়েন্টিয়ারিং কমিউনিটির প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আমাদের চিন্তা ও প্রার্থনা সবার সঙ্গে আছে। ম্যাতিয়া দেবের্তোলিসের পরিবার ও ওরিয়েন্টিয়ারিং কমিউনিটিকে সম্ভাব্য সব উপায়ে সহায়তা করে যাবো।'

ওরিয়েন্টিয়ারিং এমন এক ধরণের খেলা যেখানে অ্যাথলেটরা মানচিত্র ও কম্পাস ব্যবহার করে চিহ্নহীন রুটে নির্ধারিত পয়েন্টে পৌঁছান, সর্বনিম্ন সময়ে সবগুলো পয়েন্ট স্পর্শ করাই এর লক্ষ্য।

চেংদুর কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অনুষ্ঠিত এই ইভেন্টে তীব্র গরম ও আর্দ্রতা বিরাজ করছিল, তাপমাত্রা ছিল ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি। পুরুষদের মিডল-ডিস্ট্যান্স ফাইনালে অংশ নেওয়ার সময়ই দেবের্তোলিস হঠাৎ জ্ঞান হারান। ছয় কিলোমিটারের এই কোর্সে ছিল ১৮০ মিটার উঁচুতে ওঠা এবং ২০টি কন্ট্রোল পয়েন্ট।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

