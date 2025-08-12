সেকশন

তরুণরাই হবেন নতুন বাংলাদেশের চালিকাশক্তি: আসিফ মাহমুদ

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৮
উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব

স্থানীয় সরকার এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে প্রযুক্তিনির্ভর ও উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে তরুণরাই হবেন নতুন বাংলাদেশের মূল চালিকাশক্তি।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৩ শতাংশেরই বয়স ৩৫ বছরের নিচে। এই বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীই দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই সুযোগ একবারই আসে। তাই প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানে এগিয়ে এসে তরুণদেরই দেশের উন্নয়নের নেতৃত্ব নিতে হবে।

এবারের যুব দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে উপদেষ্টা বলেন, সরকার ইতোমধ্যে সেমিকন্ডাকটর শিল্প, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, ইন্টারনেট খরচ কমানোসহ আধুনিক প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। ই-স্পোর্টসকেও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৭৪ লাখ যুবক-যুবতী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচিতে ১১ লাখের বেশি যুবক ২৭০০ কোটি টাকার ঋণ পেয়েছেন। এছাড়া ২৪ লাখের বেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক আত্মকর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছেন।

যুব নীতি প্রণয়নে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিসি কম্পিটিশন ও অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ ইয়ুথ সামিট আয়োজনের ঘোষণা দেন তিনি।

এদিন ১৬ জন কৃতিত্বপূর্ণ যুব ও যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আসিফ মাহমুদ বলেন, যেমন তরুণরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করেছে, তেমনি দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথপ্রদর্শকও হবে তারাই।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সচিব মো. মাহবুব-উল-আলমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়) ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ও রেলপথ মন্ত্রণালয়) শেখ মইনউদ্দিন,  যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মহাপরিচালক ডা. গাজী সাইফুজ্জামান।

