মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এবার ঘরে বসেই দেখা যাবে ‘সাইয়ারা’

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৪
মুক্তির পরপরই চমকে দিয়েছে মোহিত সুরির সিনেমা ‘সাইয়ারা’।

অনেকদিন পর মিষ্টি প্রেমের গল্পে ভাসছে বলিউড। মুক্তির পরপরই চমকে দিয়েছে মোহিত সুরির সিনেমা ‘সাইয়ারা’। প্রেক্ষাগৃহে দুর্দান্ত ব্যবসা করা ‘সাইয়ারা’ এবার ওটিটিতে আসছে।

এবার ঘরে বসেই সিনেমাটি উপভোগ করতে পারবেন দর্শকেরা। ভারতীয় গণমাধ্যম পিংকভিলা জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে ‘সাইয়ারা’।

প্রযোজক  সংস্থা যশরাজ ফিল্মস এর ব্যানারে মুক্তি পাওয়া সাইয়ারাতে অভিনয় করেছেন দুই নবাগত আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডা। সম্প্রতি প্রযোজনা সংস্থার কাস্টিং ডিরেক্টর শানু শর্মা ইনস্টাগ্রামে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে নেটফ্লিক্সে দেখা যাবে ‘সাইয়ারা’। তিনি একটি পোস্টার শেয়ার করেন, যেখানে স্পষ্ট লেখা—‘স্ট্রিমিং ফ্রম ১২ সেপ্টেম্বর, নেটফ্লিক্স’। যদিও নির্মাতারা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেননি।

 ‘সাইয়ারা’ আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডার প্রথম ছবি; নির্মাতা মোহিত সুরিরও তিন বছরের বিরতির পর বড় পর্দায় প্রত্যাবর্তন। আদিত্য চোপড়া প্রযোজিত এই চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে গত ১৮ জুলাই। প্রেমের গল্প, গান ও অভিনয়ের জন্য ছবিটি দর্শক ও সমালোচক—দুই মহল থেকেই প্রশংসা কুড়িয়েছে।

