মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মালয়েশিয়ার কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৬
প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস মালয়েশিয়ার কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশকে ব্যবসাবান্ধব করতে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। আমি যেভাবে সম্ভব ভেবেছিলাম অতীতে, বাংলাদেশে ব্যবসা সেভাবে এগোয়নি উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘নতুন বাংলাদেশে অনেক কিছু উঠে আসছে এবং এর মধ্যে একটি হচ্ছে ব্যবসার সম্ভাবনা।’

তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ সম্ভাব্য সব উপায়ে ব্যবসাবান্ধব হওয়ার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশকে বদলে দেওয়ার মধ্যে আমি সীমাহীন সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছি।’

প্রফেসর ইউনূস মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ-বিষয়ক এক বিজনেস ফোরামে বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশি তরুণদের সুযোগ নিতে বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশ তরুণ এবং সৃজনশীল মানুষ তৈরি করছে।’

বিদেশে বসবাসরত তরুণ বাংলাদেশিদের কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের জন্য কিছু করার আকাঙ্ক্ষা সব সময় তাদের মধ্যে থাকে।’

বিডা ও বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু করেন, যেখানে তিনি বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা এবং শুল্ক ও অশুল্ক বাধা অপসারণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রচেষ্টার কথা বর্ণনা করেন।

সেলুলার অপারেটর রবির আজিয়াটা গ্রুপের সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং প্রাইমারি শেয়ারহোল্ডার বিবেক সুদ বাংলাদেশের ২৮ বছরের প্রবৃদ্ধি ও অংশীদারিত্বমূলক সাফল্যের বিষয়ে আজিয়াটা নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন দেন।

পেট্রোলিয়াম ন্যাশনাল বেরহাদের (পেট্রোনাস) প্রেসিডেন্ট ও গ্রুপ সিইও টেংকু মুহাম্মদ তৌফিক, সার্বভৌম সম্পদ তহবিল খাজানাহ ন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল ফয়সাল ওয়ান জহির, পাম অয়েল কোম্পানি সিম ডার্বি প্ল্যান্টেশনস কুয়ালালামপুর কেপং বারহাদ (কেএলকে), আইওআই কর্পোরেশন এবং ফেলদা গ্লোবাল ভেঞ্চারস (এফজিভি) এর শীর্ষ কর্মকর্তারা, প্রোটন হোল্ডিংস বারহাদ (প্রোটন) এর চেয়ারম্যান সৈয়দ ফয়সাল আলবার, গ্লাভস প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান টপ গ্লোভ করপোরেশনের নির্বাহী চেয়ারম্যান লিম উই চাই অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ।

এর আগে মঙ্গলবার পুত্রজায়ায় ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অব মালয়েশিয়া (এনসিসিআইএম) এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়।

ইত্তেফাক/এনএ

