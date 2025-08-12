খাদ্য মজুদ ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে: খাদ্য উপদেষ্টা

বর্তমানে দেশে ২১ লাখ ৭৯ হাজার টনের খাদ্য মজুদ রয়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার এ তথ্য জানিয়ে একে অত্যন্ত সন্তোষজনক বলে মন্তব্য করেছেন।
সোমবার (১১ আগস্ট) মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও খাদ্য অধিদপ্তরের আয়োজনে জেলা সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মানোয়ার হোসেন মোল্লা।
খাদ্য উপদেষ্টা জানান, নিরাপদ খাদ্য মজুদের ন্যূনতম পরিমাণ প্রায় ১৩ লাখ ৫০ হাজার টন হলেও সরকার খাদ্য নিরাপত্তা ও সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে।
তিনি আরও জানান, সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি এ বছর ১৭ আগস্ট থেকে শুরু হবে এবং এর আওতা বাড়িয়ে মোট ৫৫ লাখ পরিবারে পৌঁছানো হবে, যা গত বছরের তুলনায় ৫ লাখ বেশি। প্রতিটি পরিবার প্রতি মাসে ১৫ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি চাল পাবে।
গত বছর পাঁচ মাস চলা এ কর্মসূচি এবার ছয় মাস চলবে। প্রথম ধাপ আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চলবে, ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে বিরতি দিয়ে ফেব্রুয়ারি ও মার্চে দ্বিতীয় ধাপ চালু হবে। এ বছর এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১০ লাখ টন চাল বিতরণ করা হবে।
অনিয়ম রোধে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়ে খাদ্য উপদেষ্টা বলেন, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোনো ধরনের অসদাচরণ সহ্য করা হবে না।
অনুষ্ঠানে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর এবং ঢাকা বিভাগের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক সুরাইয়া খাতুন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।