মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কোহলিকে টপকে টি-টোয়েন্টির শীর্ষ পাঁচে ওয়ার্নার

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২২
ছবি: সংগৃহীত

ভারতের বিরাট কোহলিকে পেছনে ফেলে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় পঞ্চম স্থানে উঠেছেন অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার। গত রাতে ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট দ্য হান্ড্রেড লিগে ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের বিপক্ষে লন্ডন স্পিরিটের হয়ে ৫১ বলে ১২টি চার ও ১টি ছক্কায় ৭১ রানের ইনিংস উপহার দিয়ে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় পঞ্চম স্থানে উঠেন সাবেক এই অজি ওপেনার।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৪১৯ ম্যাচে ৩৬.৮০ গড় ও ১৪০.৪৫ স্ট্রাইক রেটে ১৩,৫৪৫ রান করেছেন ওয়ার্নার। ৪১৪ ম্যাচে ৪১.৯২ গড় ও ১৩৪.৬৭ স্ট্রাইক রেটে কোহলির রান ১৩,৫৪৩। কোহলির চেয়ে ২ রানে এগিয়ে আছেন ওয়ার্নার। 

টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় শীর্ষে আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল। ৪৬৩ ম্যাচে ১৪,৫৬২ রান করেছেন গেইল। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছেন গেইলের স্বদেশি কাইরন পোলার্ড। ৭০৭ ম্যাচে ১৩,৮৫৪ রান করেছেন পোলার্ড। ৫০৩ ম্যাচে ১৩,৮১৪ রান নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছেন ইংল্যান্ডের অ্যালেক্স হেলস। 

ওয়ার্নারের ঠিক ওপরেই আছেন পাকিস্তানের শোয়েব মালিক। ৫৫৭ ম্যাচে ১৩,৫৭১ রান করেছেন মালিক। দ্য হান্ড্রেডে ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে আছেন ওয়ার্নার। তিন ম্যাচ খেলে দুই ফিফটিতে ইতোমধ্যে ১৫০ রান করেছেন তিনি। মালিককে টপকে চতুর্থ স্থানে উঠতে হয়ত খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে না ওয়ার্নারকে। আর ২৭ রান করলেই মালিককে টপকে যাবেন এই বাঁহাতি ব্যাটার।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি বিরাট কোহলি

