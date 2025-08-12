সাদা পাথর লুট ও পরিবেশ ধ্বংসের ঘটনায় শাবিপ্রবিতে প্রতিবাদ

সিলেটের সাদা পাথর লুট, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) ক্যাম্পাসে গাছ কাটা এবং ট্রাকচাপায় একটি কুকুরের মৃত্যুর প্রতিবাদে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল চত্বরে এই প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, ক্যাম্পাসে নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষার্থীদের মতামত উপেক্ষা করা হয়। তারা বলেন, প্রশাসন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা না করেই এমন সব সিদ্ধান্ত নেয়, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।
শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন তোলেন, প্রকৃতি ধ্বংসের যৌক্তিকতা কী? ক্যাম্পাসের গাছ কাটা, বন্য প্রাণীর মৃত্যু, পরিবেশ দূষণ এসব বিষয়ে আমাদের জানার অধিকার কি নেই?
ক্যাম্পাসে লাইসেন্সবিহীন ভারী যানবাহনের চলাচল নিয়ে শিক্ষার্থীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা জানান, এসব ট্রাকের বেপরোয়া গতির কারণেই সম্প্রতি একটি কুকুরের মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হচ্ছে।
প্রশাসনের কাছে শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো- লাইসেন্সবিহীন ট্রাকের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা; ক্যাম্পাসে যানবাহনের সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা; অভ্যন্তরীণ রাস্তাগুলোর জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার।
সাদা পাথর লুটের ঘটনায় শিক্ষার্থীরা বলেন, এই অপরাধ একদিনে হয়নি। গণমাধ্যম বহুবার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। অথচ প্রশাসন নিশ্চুপ থেকেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কি রাজনৈতিক স্বার্থে চুপ ছিল?
বক্তারা আরও বলেন, যদি প্রকৃতি ধ্বংস করা হয়, তবে তার প্রতিক্রিয়া থেমে থাকবে না, আমরাও থেমে থাকবো না।