দিল্লি-পিন্ডি বাদ দিয়ে বাংলাদেশের স্লোগান দিতে হবে: ডা. তাহের

দিল্লি ও পিন্ডির স্লোগান বাদ দিয়ে বাংলাদেশের স্লোগান দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। ক্ষমতায় আসতে বিদেশি কোনো শক্তির আশীর্বাদ লাগবে, এমন হীনমন্যতা আমাদের স্বাধীন হতে দিচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন জামায়াতের নায়েবে আমির।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব উইং ‘জাতীয় যুবশক্তি’ আয়োজিত যুব সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘স্বাধীনতার এতোবছর পরেও দিল্লি ও পিন্ডির স্লোগান কেন দিতে হচ্ছে, এটি বেদনার। আমাদের মধ্যে হীনমন্যতা আছে। আমাদের নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণেই এমনটি হচ্ছে। এটি ঝেরে ফেলতে না পারলে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। দিল্লি ও পিন্ডির স্লোগান বাদ দিয়ে বাংলাদেশের স্লোগান দিতে হবে।’
ডা. তাহের বলেন, অনেক রাজনৈতিক দল মনে করে ক্ষমতায় আসতে বিদেশি কোনো শক্তির সহায়তা লাগে। কিন্তু তোমরা যুবকরা জুলাইয়ে প্রমাণ করেছ, আমরা রক্ত দিয়ে পারি, লড়াই করতে জানি, জীবন দিতে জানি, ঐক্যবদ্ধ হতে জানি—শুধু একটি জিনিস জানি না, তা হলো পরাজয়।
তিনি বলেন, দলীয় ভিত্তিতে নয়, জাতীয় ভিত্তিতে এই ঐক্য অটুট রাখতে হবে। দেশকে আদর্শ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে।
অনুষ্ঠানে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, ‘পার্শ্ববর্তী দেশে বসে কিছু গোষ্ঠী দেশের বর্তমান কার্যক্রম ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। তাই জাতীয় ঐকমত্যের বিকল্প নেই। আমরা একসঙ্গে আন্দোলন করেছিলাম, নতুনভাবে দেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কিছু ছাড় দিলেও ঐক্য অটুট রাখতে হবে। আমরা আশা করছি, ছাত্র, যুব ও এনসিপি সেই ঐক্য বজায় রাখবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘১৭ বছর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন করেছি। খালেদা জিয়া সবসময় তরুণদের অগ্রাধিকার দিয়ে দেশ চালিয়েছেন। তারেক রহমান বিদেশে বসে তরুণদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যাদের সঙ্গে নিয়ে জুলাই আন্দোলনে বিজয় অর্জিত হয়েছে।’
জাতীয় যুবশক্তির সদস্য সচিব ডা. জাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় ও আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।