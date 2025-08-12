সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

উড়োজাহাজ সংকটে বিমান বাংলাদেশের দুই ফ্লাইট বাতিল

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৫

বারবার যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে উড়োজাহাজ সংকট দেখা দিয়েছে। এ কারণে মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা-কুয়েত ও ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই রুটের দুটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

বিমান সূত্র জানিয়েছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কোনো উড়োজাহাজ মেরামতের পর উড্ডয়ন করছে, আবার কোনোটি গ্রাউন্ডেড অবস্থায় রয়েছে।

জানা যায়, উড়োজাহাজের সংকটে বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটের ঢাকা-কুয়েত রুটের বিজি ৩৪৩ ফ্লাইট এবং বিকেল ৫টা ৫ মিনিটের ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই ফ্লাইট দুটি বাতিল করতে হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক এ বি এম রওশন কবীর জানান, বাতিল হওয়া কুয়েত ও দুবাই ফ্লাইট দুটি আগামীকাল বুধবার পরিচালিত হবে। নতুন সূচি যাত্রীদের জানানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত এক মাসে উড়াল দেওয়ার আগে-পরে বিমানের অন্তত ৯টি উড়োজাহাজে বিভিন্ন যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—চাকা খুলে পড়া বা ফেটে যাওয়া, ইঞ্জিনে অতিরিক্ত কম্পন, কেবিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ল্যান্ডিং গিয়ারের দরজা না বন্ধ হওয়া। 

ইত্তেফাক/এএম/এমএইচএস

বিষয়:

আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বিমান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

টয়লেটের ফ্লাশ নষ্ট, মাঝ আকাশ থেকে ফিরে এলো বিমানের আবুধাবি ফ্লাইট

যাত্রীর ব্যাগ থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোয় রোমে বিমানের ফ্লাইট বিলম্ব

বেবিচকের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করলেন মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক

বিমানের ‘চাকা খুলে যাওয়া শনাক্তকারী’  কর্মকর্তাকে বেবিচকের সন্মাননা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ১১টি ফ্লাইট বিঘ্ন, ভোর থেকে চলাচল স্বাভাবিক

দোহা-কুয়েত-শারজাহ-দুবাই রুটে ১১ ফ্লাইটের সময়সূচি বিঘ্নিত

হজ শেষে দেশে ফিরেছেন ৪০৫২০ জন, সৌদিতে মৃত্যু ৩৮

ভিআইপি ফ্লাইটের জন্য ১ ঘণ্টা অপারেশন বন্ধের নিষেধাজ্ঞা বাতিল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng