সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সচিবালয়ের ভেতরে মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ, আদেশ জারি

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৩

দেশের প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সচিবালয়ের নিরাপত্তায় কঠোর অবস্থান নিয়েছে সরকার। সচিবালয় ভেতরে সভা, সমাবেশ ও গণজমায়েত নিষিদ্ধ করেছে সরকার। তবে যদি সরকারি কর্মচারীরা দলবদ্ধভাবে এ ধরনের কর্মসূচিতে অংশ নেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ থাকবে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সচিবালয়ের ভেতরে নিরাপত্তা জোরদারের পদক্ষেপ হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ সচিবালয়ের নিরাপত্তাসংক্রান্ত সাতটি নির্দেশনা দিয়ে অফিস আদেশ জারি করেছে।

জারি করা আদেশে বলা হয়েছে, দেশের প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভেতরে প্রতিটি ভবনের নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সচিবালয়ের ভেতরে অবস্থিত প্রতিটি ভবন ও প্রাঙ্গণের সার্বক্ষণিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. জসিম উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এখন থেকে সচিবালয়ের ভেতরে কোনো ধরনের মিছিল, সমাবেশ বা গণজমায়েত করা যাবে না। সচিবালয়ের ভেতরে অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অননুমোদিত কোনো সভা, সমাবেশ বা কোনো পেশাগত সংগঠন ও সমিতির সভা, সম্মেলন ও বৈঠক করা যাবে না।

অফিস আদেশে বলা হয়েছে, সচিবালয়ের ভেতরে কোনো ভবন বা প্রাঙ্গণে কোনোরূপ লিফলেট বিতরণ, ব্যানার বা ফেস্টুন ঝোলানো বা স্থাপন করা যাবে না। সন্ধ্যা ৬টার পর সচিবালয়ের ভেতরে জরুরি দাপ্তরিক প্রয়োজনে অবস্থান করতে হলে এবং সাপ্তাহিক ছুটি কিংবা অন্য কোনো ছুটির দিনে সচিবালয়ের ভেতরে দাপ্তরিক প্রয়োজনে অবস্থান করতে হলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি নিতে হবে। সচিবালয়ের ভেতরে কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের সচিবালয় প্রবেশ পাস দৃশ্যমান রাখতে হবে। সচিবালয়ে প্রবেশকালে গাড়ি বা ব্যক্তির নিরাপত্তা তল্লাশি দায়িত্বরত নিরাপত্তা বাহিনী নিশ্চিত করবে।

সরকারি কর্মচারীদের একজোট হয়ে আন্দোলনের পথ বন্ধ করতে সরকারি চাকরি আইন সংশোধন করে গত ২৫ মে সরকারি চাকরি অধ্যাদেশ জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের নজিরবিহীন আন্দোলনের কারণে ওই অধ্যাদেশ সংশোধন করে গত ২৪ জুলাই নতুন অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।

আগের অধ্যাদেশ সংশোধন করে কয়েকটি শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অভিযুক্ত কর্মচারীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রাখা হয়েছে। কাজ বাদ দিয়ে কেউ দলগতভাবে আন্দোলনে অংশ নিলে সরকারি চাকরি অধ্যাদেশের আলোকেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

কেপিআই প্রতিষ্ঠান হিসেবে সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই শুধু সচিবালয়ে প্রবেশ করতে পারেন। এর বাইরে যাদের অস্থায়ী পাস রয়েছে, তারা সচিবালয়ে ঢুকতে পারেন। এ ছাড়া সপ্তাতে তিন দিন দর্শনার্থী পাস সংগ্রহ করে সচিবালয়ে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

রাজধানী জাতীয় সমাবেশ সচিবালয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক

খাদ্য মজুদ ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে: খাদ্য উপদেষ্টা

মালয়েশিয়ার কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

শুধু শাস্তি দিয়ে দুর্নীতি পুরোপুরি নির্মূল সম্ভব নয়: দুদক চেয়ারম্যান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তরুণরাই হবেন নতুন বাংলাদেশের চালিকাশক্তি: আসিফ মাহমুদ

৯৩৫ কোটি ৭১ লাখ টাকা ব্যয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনা হবে দুই জাহাজ

টেলিটক এখন ‘গলার কাঁটা’ পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ বাড়লো

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng