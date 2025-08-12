সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাজারে এসেছে ১০০ টাকার নতুন নোট

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৯

বাজারে ছাড়া হয়েছে নতুন ডিজাইন ১০০ টাকার নোট। গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের স্বাক্ষরিত নতুন এই নোটের এক পাশে ষাট গম্বুজ মসজিদ এবং অপর পাশে সুন্দরবনের ছবি আছে। নোটের মূল রং নীল।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ‘বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্য' শীর্ষক নতুন নকশার এই ব্যাংক নোট প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস থেকে ইস্যু করা হবে। পরে ধাপে ধাপে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যান্য অফিস থেকেও পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানিয়েছে, মোট ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার নতুন এ নোট ছাপানো হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জানান, সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাংকের শাখায় নয়, যেসব ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আগ্রহ জানিয়েছে, তাদেরকে স্বল্প পরিমাণে নতুন ১০০ টাকার নোট দেওয়া হয়েছে। 

ইত্তেফাক/এএম/এমএইচএস

বিষয়:

বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা ব্যাংক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নতুন অর্থবছরে কৃষি ঋণ লক্ষ্যমাত্রা ৩৯ হাজার কোটি টাকা

খসড়া অর্ডিন্যান্স: কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গভর্নর নিয়োগ দেবে রাষ্ট্রপতি

৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু আগামী সপ্তাহের মধ্যে: গভর্নর

নতুন টাকার নোট আসল না নকল, কীভাবে চিনবেন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ক্যাশলেস লেনদেন বাড়ানোর তাগিদ গভর্নরের

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার

তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১২%, দায়ী যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক ও এনবিআরে কর্মবিরতি

ব্যাংকের পর্ষদ সভায় দ্বিমত-পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধের নির্দেশ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng