মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অনুমতি ছাড়া সেলফি তুলতে চাওয়ায় ভক্তকে জয়া বচ্চনের ‘ধাক্কা’

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৪

জয়া বচ্চনের রাগ নতুন কিছু নয়। ক্যামেরার সামনে কটু কথা, ছবি তুলতে চাওয়া মানুষদের প্রতি বিরক্তি, এমনকি সহকর্মীদের সঙ্গেও তীব্র প্রতিক্রিয়া - সবই বহুবার সংবাদ শিরোনামে এসেছে। আবারও তিনি এমনই এক ঘটনার কারণে সংবাদের শিরোনাম হলেন।

দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে একটি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন বলিউডের প্রবীণ অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ জয়া বচ্চন। সেখানে তার এক ভক্ত সেলফি তোলার চেষ্টা করেন। অনুমতি ছাড়া ছবি তুলতে গেলে মুহূর্তেই জয়া ক্ষুব্ধ হন, নিজেকে সরিয়ে নেন, এবং ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা দেন।

এই ধাক্কা দেওয়ার ভিডিও মুহুর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনরা দ্বিধাবিভক্ত। কেউ বলেন, 'জয়ার ছবি তোলার কী প্রয়োজন ছিল?' কেউ আবার বলেন, 'এমন আচরণ একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে কাম্য নয়।' কিন্তু কেউ কেউ বলেন, 'ভক্তদেরও উচিত সীমা জানা।' 

ইত্তেফাক/এএম/এনজি

বিষয়:

ভারত বিনোদন জয়া বচ্চন

