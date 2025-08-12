আবারও গাজা যাত্রার ঘোষণা জলবায়ুকর্মী থুনবার্গের

ইসরায়েলের অবরোধ পুনরায় ভাঙার চেষ্টা হিসাবে আগামী ৩১ আগস্ট গাজার উদ্দেশে কয়েক ডজন জাহাজ নিয়ে যাত্রার ঘোষণা দিয়েছেন জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থুনবার্গ ও ফ্লোটিলা আয়োজকরা। এছাড়া আগামী ৪ সেপ্টেম্বর তিউনেশিয়া থেকে এই যাত্রায় যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ইসরায়েলি গণমাধ্যম জেরুজালেম পোস্ট।
গত রোববার একটি ইনস্টাগ্রাম ভিডিওতে গ্রেটা থুনবার্গ বলেন, ‘আমরা আবারও অবরোধ ভাঙার জন্য যাত্রা করছি।’ ভিডিওতে অভিনেতা লিয়াম কানিংহাম, নেলসন ম্যান্ডেলার নাতি মান্ডলা ম্যান্ডেলার ও ফ্লোটিলা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ।
ফ্লোটিলা ওয়েবসাইট অনুসারে, ‘আয়োজকরা বিশ্বাস করেন, ত্রাণ সরবরাহের জন্য তাদের মিশনের জন্য একটি সামুদ্রিক পথ প্রয়োজন। যাতে করে গাজায় ত্রাণ সরবারহ করতে পারে।’ এছাড়া তারা অভিযোগ করেছেন, গাজা হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশনকে স্থল পথে ত্রাণ সরবরাহ সীমিত করতে করতে বাধ্য করছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী আইডিএফ।
কোঅর্ডিনেশন অফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্টিভিটিজ ইন দ্য টেরিটরিজ অনুসারে, গত রোববার ২৮০ ট্রাক ত্রাণ গাজায় প্রবেশ করেছে। এটি থুনবার্গের আগের অবরোধের প্রতীকী পরিমাণে ত্রাণ ছিল। ফ্লোটিলা তার ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, ‘তাদের জাহাজগুলি কেবল ত্রাণ বহন করবে না; তারা একটি বার্তা বহন করবে; গাজার অবরোধের অবসান ঘটাতে হবে।’
এদিকে থুনবার্গের সঙ্গে জাহাজ নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা স্বীকার করেছেন, ইসরায়েলি নৌবাহিনী তাদের জাহাজগুলিকে থামিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে তারা জোর দিয়ে বলেছেন, ‘এই যাত্রা আন্তর্জাতিকভাবে মানুষের চিন্তার পরিবর্তন করবে এবং গাজায় আগ্রাসনের রাজনৈতিক মূল্য বাড়িয়ে দেবে।’
অন্যদিকে গতকাল সোমবার আইডিএফ মুখপাত্র ইউনিট জানিয়েছে, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গাজা উপত্যকায় প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য তারা প্রস্তুত রয়েছে।
গত ৯ জুন থুনবার্গ ম্যাডলিন জাহাজে করে গাজার জলসীমায় প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। এই সময় তাকে এবং তার সহকর্মীদের আটক করে। পরে স্বেচ্ছায় তাদেরকে ইসরায়েল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু অনেকেই বহিষ্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আয়োজকদের মতে, গত ২ মে ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের একটি জাহাজ ড্রোন দিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল। সংগঠনটি অভিযোগ করে, নাশকতার জন্য ইসরায়েল দায়ী। গত ২৬ জুলাই নৌবাহিনী আরেকটি জাহাজ হান্ডালা আটক করে এবং ২৮ জুলাই ১৩ জন কর্মীর বহিষ্কারের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।
২০১০ সালে মাভি মারমারা ফ্লোটিলা গাজার অবরোধ ভাঙ্গার চেষ্টার সময় ইসরায়েলি বাহিনী তাদের ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে ১০ জন ফ্লোটিলার সদস্য নিহত হন।