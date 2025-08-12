সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ‘গোপন বৈঠক’: মেজর সাদিকুলের স্ত্রীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি      

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৫

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার এক কনভেনশন সেন্টারে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ‘গোপন বৈঠক’-এ সম্পৃক্ততার অভিযোগে গ্রেপ্তার সুমাইয়া জাফরিন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক তার জবানবন্দি রেকর্ড করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

সেনা হেফাজতে থাকা মেজর সাদিকুল হকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিনকে ৭ আগস্ট পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। রিমান্ড শেষে আজ তাকে আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশের আবেদনে বলা হয়, একটি বহুজাতিক কোম্পানির আঞ্চলিক কর্মকর্তা সুমাইয়া গত ৮ জুলাই বসুন্ধরার কে বি কনভেনশন হলে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে ৩০০–৪০০ জন ছাত্রলীগের নেতা–কর্মী অংশ নেন। বৈঠক চলাকালে সিসিটিভির ডিভিআর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নেতাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

পুলিশ আরও জানায়, সুমাইয়া স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে মিরপুর ডিওএইচএস, কাঁটাবন ও পূর্বাচলের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে গোপন সভা করেছেন। তিনি ‘অপারেশন ঢাকা ব্লকেড’-এর সক্রিয় সদস্য এবং সংগঠনের জন্য ডাটা এন্ট্রি, গোপন কোড তৈরি ও অনলাইন যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করতেন।

অভিযোগ অস্বীকার করে তার আইনজীবী মোরশেদ হোসেন বলেন, সুমাইয়া জাফরিন নিরপরাধ।

ভাটারা থানায় দায়ের হওয়া মামলায় বলা হয়, ৮ জুলাইয়ের বৈঠকে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের নিষিদ্ধ কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তি ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তারা অংশ নিয়ে সরকারবিরোধী স্লোগান দেন এবং শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের জন্য ঢাকায় অবরোধ পরিকল্পনা করেন।

এর আগে, ১৭ জুলাই মেজর সাদিকুলকে রাজধানীর উত্তরা থেকে আটক করে সেনা হেফাজতে নেওয়া হয়। সেনাবাহিনীর তদন্ত আদালত গঠন করা হয়েছে এবং প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

রাজধানী আওয়ামী লীগ আইন আদালত কারাগার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সচিবালয়ের ভেতরে মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ, আদেশ জারি

কান্নায় ভেঙে পড়েন ‘ছাগলকাণ্ডে’র মতিউর, মেলেনি জামিন

সাগর-রুনি হত্যা মামলা: তদন্ত কর্মকর্তাকে অগ্রগতি দাখিলের নির্দেশ

‘রাজাকার সবগুলাকে ফাঁসি দিছি, এবার তোদেরও ছাড়ব না’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভার্চ্যুয়াল আদালতে হাজিরা দিলেন ইনু, মেনন, পলকসহ ৯ আসামি

সাগর-রুনি হত্যা মামলা: তদন্ত প্রতিবেদন জমা ১২০ বার পেছাল

‘আমি কোলাটেরাল ড্যামেজ’: বাংলাদেশে দুর্নীতির মামলা নিয়ে টিউলিপ সিদ্দিক

পুলিশ হেফাজতে জনি হত্যা : দুই পুলিশ কর্মকর্তার যাবজ্জীবন দণ্ড বহাল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng