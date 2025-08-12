সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
বিশ্ব রোবট গেমসের মঞ্চ কাঁপাবে রোবট ব্যান্ড

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৭

চীনের আনহুই প্রদেশের হফেই শহরের এক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে অভিনব রোবট ব্যান্ড। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব হিউম্যানয়েড রোবট গেমস-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো দর্শকের সামনে পরিবেশনা দেবে এই রোবট শিল্পীরা।

পাঁচ সদস্যের এই ব্যান্ডে রয়েছে কি-বোর্ডিস্ট, লিড গিটারিস্ট, ড্রামার ও দুই গিটারিস্ট—সকলেই রোবট। নোটেশন বুক বা ভুল করার কোনো ঝুঁকি নেই; সব পরিবেশনা হবে স্বয়ংক্রিয়, একটি যৌথ কম্পিউটিং ‘মগজ’ থেকে রিয়েল-টাইমে সংগীতের নোট বিশ্লেষণ করে।

প্রযুক্তিবিদদের ভাষ্যে, তিন মিনিটের একটি গানে প্রায় এক হাজার নির্দেশনা প্রক্রিয়াকরণ হয়। উদাহরণ হিসেবে গবেষক উ ছাও জানান, লোকগীতি ফেংইয়াং ফ্লাওয়ার ড্রাম পরিবেশনের সময় কি-বোর্ডিস্ট মাত্র ২.৬৭ সেকেন্ডে নির্দিষ্ট কী চাপা ও সাসটেইন প্যাডেল ব্যবহার সম্পন্ন করতে পারে।

গেমসের উদ্বোধন উপলক্ষে ব্যান্ডের হার্ডওয়্যারে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে—আগের নিউম্যাটিক জয়েন্টের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে মোটরচালিত জয়েন্ট, যা দ্রুত রিদম বাজাতে সক্ষম। ভবিষ্যতে রোবটগুলোকে আরও মানবসদৃশ রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যেন তারা সংগীত শেখাতেও সক্ষম হয়।

উ ছাও বলেন, “আমাদের গিটারিস্টরা ফুল-ফ্রেট নিউম্যাটিক সিলিন্ডার দিয়ে কর্ড চাপ দেয়, আর কি-বোর্ডিস্ট ও ড্রামারের রয়েছে অতিরিক্ত আঙুল ও হাত। পরবর্তী ধাপে আমরা আরও দ্রুত, ইন্টারঅ্যাকটিভ বাদ্যযন্ত্র বাজাতে সক্ষম মানবসদৃশ বাহু তৈরি করব এবং প্রতিটি রোবটকে এআই সংলাপের ক্ষমতা দেব, যাতে তারা সরাসরি মানুষের সঙ্গে আলাপ চালাতে পারে।”

সূত্র: সিএমজি বাংলা

ইত্তেফাক/এএম

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
