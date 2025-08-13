সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ব্যয় হবে ৯৩৫ কোটি টাকা

যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুটি বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ কিনছে সরকার

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ০১:২৭

সরকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫৫-৬৬ হাজার ডিডব্লিউটি ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ কিনতে যাচ্ছে। হেলেনিক ড্রাই বাল্ক ভেঞ্চারস এলএলসি থেকে জাহাজ দুটি কিনতে ব্যয় হবে ৯৩৫ কোটি ৭১ লাখ ৫৬ হাজার টাকা। 

মঙ্গলবার সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। 

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, ‘দুটি প্রতিটি ৫৫-৬৬ হাজার ডিডব্লিউটি সম্পন্ন বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ অর্জন’ প্রকল্পের আওতায় দরপত্র আহ্বান করা হলে তিনটি প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব জমা দেয়। এর মধ্যে দুটি প্রস্তাব কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। সব প্রক্রিয়া শেষে টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটির সুপারিশে যুক্তরাষ্ট্রের হেলেনিক ড্রাই বাল্ক ভেঞ্চারস এলএলসিকে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি থেকে ৭৬.৬৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে জাহাজ দুটি কেনা হবে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯৩৫ কোটি ৭১ লাখ ৫৬ হাজার টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন নিজস্ব অর্থায়নে এ ক্রয় সম্পন্ন করবে। গতকাল অর্থ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিআইডব্লিউটিএর বাস্তবায়নাধীন ‘বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন প্রকল্প-১’-এর আওতায় কয়েকটি প্যাকেজের অবশিষ্ট কাজ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সম্পাদনের অনুমোদন দেওয়া হয়।

এছাড়া সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরেকটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে আগামী ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ৯৮টি লটের মধ্যে ৯৬টি লটের ৪ কোটি ৪ লাখ ৪২ হাজার ৪৯১ কপি পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এতে মোট ব্যয় হবে ২০০ কোটি ৯১ লাখ ৭৮ হাজার ৪৮০ টাকা।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র অর্থনীতি বাণিজ্য

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

২০২৫-২৬ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা সাড়ে ৬৩ বিলিয়ন ডলার

লিটারে ১৯ টাকা কমলো পাম অয়েলের দাম

প্রস্তুত পাইপলাইন, তেল পরিবহনে নতুন যুগে ঢুকছে বাংলাদেশ

দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণে আমানতকারীদের চিন্তার কারণ নেই: গভর্নর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বাংলাদেশের পাটপণ্য রপ্তানিতে নতুন বিধিনিষেধ ভারতের

৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু আগামী সপ্তাহের মধ্যে: গভর্নর

নতুন টাকার নোট আসল না নকল, কীভাবে চিনবেন

মার্কিন শুল্ক কমে ২০ শতাংশ, বাংলাদেশের জন্য বড় স্বস্তি: বাণিজ্যসচিব

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng