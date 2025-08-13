সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৭ জন

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ০৩:০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের প্রথম দিন মঙ্গলবার (১২ আগস্ট)। প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন সাত জন প্রার্থী।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এদিনের কার্যক্রম শেষে এ তথ্য জানান।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারীদের মধ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে দুজন এবং সদস্য পদে পাঁচ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

এর আগে মঙ্গলবার সকাল থেকে ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়। এই কার্যক্রম চলবে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিস থেকে প্রার্থীরা সরাসরি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। সংগ্রহ করা ফরম ১৯ আগস্ট বিকাল ৩টার মধ্যে জমা দিতে হবে। 

হল সংসদের মনোনয়নপত্রও একই সময়ের মধ্যে প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট হলের রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবেন।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ডাকসু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাদা পাথর লুট ও পরিবেশ ধ্বংসের ঘটনায় শাবিপ্রবিতে প্রতিবাদ

ডাকসু ও হল সংসদের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, বাদ ১৫৭ জন

শাবিপ্রবিতে ‘প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন’-এর বিক্ষোভ, ৩ দফা দাবিতে সরব শিক্ষার্থীরা

ভিপি পদে সাবেক ছাত্রলীগ নেতার মনোনয়নপত্র ফরম জমা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৩০০ টাকায় ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়ন সংগ্রহ শুরু আজ

অন্তর্বর্তী প্রশাসকের অধীনে পরীক্ষাসহ ৭ কলেজ শিক্ষার্থীদের ৯ দাবি

দ্বিতীয় দফায় জাকসু নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা 

জাবি ছাত্রদলের সদ্য ঘোষিত মওলানা ভাসানী হলের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng